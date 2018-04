Chine: l'épouse d'un avocat détenu placée en résidence surveillée

L'épouse d'un avocat chinois des droits de l'homme détenu depuis 2015, qui avait lancé une marche ces derniers jours pour attirer l'attention sur le sort de mari, a annoncé mercredi avoir été placée en résidence surveillée."Je suis coincée chez moi par 40 à 50 personnes. Des amis venus me voir ont été bloqués ou frappés", a écrit Mme Li Wenzu sur son compte Twitter. Elle a accompagné son message d'une vidéo où on la voit vilipender un groupe de gens depuis la fenêtre d'un appartement.Son mari Wang Quanzhang fait partie des plus de 200 avocats et militants des droits de l'homme à avoir été arrêtés à l'été 2015 lors d'une vaste opération de répression. La grande majorité a depuis été libérée.M. Wang avait notamment défendu des personnes expropriées, des militants des droits de l'homme, ou encore des membres de la secte Falun Gong, bannie en Chine continentale. Détenu depuis plus de 1.000 jours, il est accusé de "subversion contre l'Etat" mais n'a pas encore été jugé.Sa femme avait entamé début avril avec des amis une marche de quelque 100 km entre son domicile de Pékin et la grande métropole voisine de Tianjin (nord), où elle pense que son mari est emprisonné.Lundi, la police avait détenu au moins deux membres du groupe de marcheurs pendant quelques heures. Elle avait ensuite forcé Li Wenzu et ses soutiens à regagner la capitale chinoise.Un ami proche de Mme Li a confirmé à l'AFP qu'elle était "sous le contrôle" d'officiers de la sécurité d'Etat. "Elle ne peut toujours pas quitter son domicile", a indiqué mercredi soir cette personne, qui a souhaité garder l'anonymat pour des raisons de sécurité.L'AFP n'était pas en mesure de contacter Li Wenzu et les organes chargés de la sécurité d'Etat.(©AFP / 11 avril 2018 15h29)