Chine: la croissance accélère à 6,9% en 2017

La Chine a vu sa croissance accélérer à 6,9% en 2017, un sursaut après avoir enregistré l'année précédente sa pire performance depuis plus d'un quart de siècle (6,7%), a annoncé jeudi le gouvernement, signe d'une conjoncture plus favorable pour le géant asiatique.La croissance économique chinoise a également bien résisté au quatrième trimestre, à 6,8%, a indiqué le Bureau national des statistiques (BNS), malgré une vaste campagne anti-pollution pénalisant l'activité.La performance du produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale en 2017 est ainsi supérieure de 0,1 point à la prévision médiane de 11 analystes sondés par l'AFP.Le gouvernement chinois peut s'estimer satisfait. Il tablait pour l'ensemble de l'année 2017 sur une croissance plus faible, "d'environ 6,5%".En dépit d'une fiabilité très contestée, le chiffre du PIB chinois est scruté de près: la Chine représente près d'un tiers de la croissance mondiale.(©AFP / 18 janvier 2018 08h45)