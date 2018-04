Chine: la croissance se stabilise, dopée par la consommation

La Chine a vu sa croissance économique se stabiliser à 6,8% au premier trimestre, résistant mieux qu'attendu grâce à une consommation robuste, en dépit d'un essoufflement de la production industrielle.Le produit intérieur brut (PIB) du géant asiatique a progressé sur les trois premiers mois de l'année au même rythme qu'au dernier trimestre 2017, a annoncé mardi le Bureau national des statistiques (BNS).C'est mieux que la prévision médiane de 13 analystes sondés par l'AFP, qui tablaient sur un léger essoufflement de la deuxième économie mondiale (+6,7%).Ils pointaient le refroidissement du crucial secteur immobilier et le tassement du crédit, à l'heure où Pékin s'efforce d'endiguer l'endettement colossal du pays et les risques financiers qui en découlent... quitte à freiner le financement de l'activité.Mais la conjoncture est restée dopée par une consommation intérieure toujours solide: les ventes de détail, baromètre des achats des ménages, ont grimpé de 10,1% sur un an en mars, accélérant plus qu'attendu par rapport à leur performance de janvier-février (+9,7%)."La dynamique de croissance reste vigoureuse", et la robustesse de la consommation montre que le rééquilibrage du modèle de croissance vers la demande intérieure "poursuit son cours", notaient les analystes de la banque ANZ.En particulier, le commerce en ligne continue de s'envoler, bondissant de 35% sur un an sur l'ensemble du trimestre: il représente plus de 20% des ventes de détail.En revanche, la production industrielle chinoise s'est fortement tassée en mars, avec une progression de 6%, en-deçà des prévisions des analystes.Pour Hao Zhou, économiste chez Commerzbank, les frictions commerciales "assombrissent les perspectives tant pour les échanges commerciaux que la croissance".Le président américain Donald Trump menace de taxer pour 150 milliards de dollars d'importations de produits chinois, tandis que le régime communiste détaille ses possibles représailles, avivant le spectre d'une guerre douanière.(©AFP / 17 avril 2018 08h54)