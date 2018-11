Chine: la reconnaissance faciale traque la triche au marathon

Shanghai - Faire appel à une doublure pour courir à votre place ? Oubliez l'idée en Chine: les organisateurs d'un marathon utiliseront dimanche la reconnaissance faciale pour traquer les fraudeurs, a annoncé un média d'Etat après un scandale.Les compétitions de course à pied gagnent en popularité dans le pays asiatique, avec des participants souvent passionnés qui revêtent les tout derniers équipements à la mode.Des événements qui attirent également les tricheurs: les organisateurs d'un semi-marathon le weekend dernier à Shenzhen (sud) ont découvert que 258 coureurs avaient triché, notamment en empruntant des raccourcis.Mais l'impunité pourrait désormais cesser.Lors du marathon de Kunming (sud-ouest), qui sera organisé dimanche et devrait attirer 6.000 coureurs, les organisateurs utiliseront la reconnaissance faciale pour éviter les fraudes."Les participants devront apporter un document d'identité valable et se soumettre à une vérification par un système de reconnaissance faciale", a indiqué jeudi l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Elle a jugé "honteuse" l'affaire de tricherie à Shenzhen.Beaucoup d'internautes en Chine accusent la mode du marathon de conduire à des excès. Certains participants ne s'entraîneraient pas ou peu mais voudraient simplement pouvoir publier leur photo sur les réseaux sociaux, afin de faire croire à leur employeur ou à leurs amis qu'ils mènent une vie saine.La Chine est pionnière dans l'utilisation de la reconnaissance faciale, de la commande de nourriture dans les fast-foods jusqu'à l'embarquement dans les avions, en passant par la recherche de délinquants et criminels.(©AFP / 30 novembre 2018 07h58)