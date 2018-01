Chine: le commerce extérieur rebondit mais l'excédent avec les Etats-Unis s'aggrave

La Chine a vu son commerce extérieur rebondir vigoureusement en 2017, à la faveur d'une demande mondiale robuste et d'une meilleure conjoncture, qui a contribué à dégonfler son excédent commercial --sauf avec les Etats-Unis, avec lesquels le déséquilibre des échanges s'est encore aggravé.Les exportations du géant asiatique, exprimées en dollars, ont progressé de 7,9% l'an dernier, tandis que ses importations bondissaient de 15,9%, selon des chiffres des Douanes dévoilés vendredi. Le rétablissement est spectaculaire: elles avaient chuté respectivement de 7,7% et 5,5% en 2016.Une performance cependant ternie par des statistiques décevantes pour décembre, avec un essoufflement marqué des importations.Dans l'ensemble, "la réussite de 2017 met un terme à deux années de contraction du commerce chinois grâce à une reprise de la demande en Chine même, comme à l'extérieur", réagissait Betty Wang, analyste de ANZ.La hausse des exportations (2.263 milliards de dollars sur l'année) confirme une demande solide des pays développés comme des marchés émergents, à même de doper les ventes chinoises de produits manufacturés, notamment dans l'électronique.Les exportations chinoises vers l'Union européenne (UE) et les Etats-Unis, ses deux principaux partenaires, ont gonflé respectivement de 9,7% et 11,5%.De son côté, le montant des importations (1.841 milliards de dollars) a été largement stimulé par le renchérissement des cours des matières premières, qui a contribué pour moitié au bond constaté l'an dernier.Mais celui-ci a été également conforté par une demande intérieure robuste, à mesure que se stabilisait la deuxième économie mondiale, à la faveur de fortes dépenses d'infrastructures et d'une envolée du crédit.Au final, cette robustesse des importations a contribué à dégonfler quelque peu le colossal excédent commercial chinois: il s'est établi pour 2017 à 422 milliards de dollars, chutant de 17% par rapport à 2016 (510 milliards).Mais les Etats-Unis n'en ont guère profité: leur déficit commercial vis-à-vis de la Chine a gonflé de 10% sur l'année, à 276 milliards de dollars. Un déséquilibre déjà vivement critiqué par le président américain Donald Trump, qui en a fait un cheval de bataille.Son administration, qui accuse Pékin de protectionnisme, a ouvert des enquêtes sur l'aluminium et l'acier chinois ainsi que sur la politique du régime communiste en termes de propriété intellectuelle, avec d'éventuelles sanctions à la clef."Les incertitudes entourant les relations sino-américaines sont un facteur de risque (pour les échanges chinois) à court terme", prévient Mme Wang.Outre les enquêtes en cours, "on ne peut exclure la possibilité d'actions unilatérales (supplémentaires) des Etats-Unis ciblant des secteurs spécifiques, même si une guerre commerciale tous azimuts reste hautement improbable", fait-elle valoir.Bruxelles se montre également vigilant, et lors de sa visite d'Etat à Pékin en début de semaine, le président français Emmanuel Macron a lancé un vibrant appel à une ouverture accrue des marchés chinois aux firmes européennes.Pour autant, l'excédent chinois avec l'UE a reculé de 2,9% l'an dernier, à 127 milliards de dollars.S'il a salué des "perspectives radieuses" pour le commerce chinois en 2018, sur fond de "reprise économique mondiale", le porte-parole des Douanes Huang Songping a pointé "la persistance d'incertitudes et facteurs de déstabilisation".De fait, sur le seul mois de décembre, les statistiques offraient un tableau plus sombre.Les exportations ont légèrement ralenti le mois dernier (+10,9% sur un an), tandis que les importations trébuchaient, ne progressant que de 4,5%, contre un bond de presque 18% en novembre.Cet essoufflement, bien plus marqué que la prévision des analystes sondés par Bloomberg (+15,1%), a fait bondir l'excédent chinois mensuel à environ 55 milliards de dollars, contre 40 milliards en novembre."C'est le premier mois depuis mi-2016 où les importations progressent moins fortement que les exportations, reflétant des perspectives de croissance divergentes pour la Chine et le reste du monde", observe Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital Economics.Selon lui, le recul des volumes importés est "le signe d'un possible affaiblissement de la demande chinoise", alors même qu'une vaste campagne anti-pollution menée par Pékin, avec de nombreuses fermetures d'usines, pèse sur l'activité industrielle.(©AFP / 12 janvier 2018 08h18)