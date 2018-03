Chine: le groupe CEFC dément le placement sous enquête de son patron

ROSNEFT

Pékin - Le conglomérat privé chinois CEFC China Energy, engagé dans le rachat de 14% du russe Rosneft, a balayé des informations de presse faisant état du placement sous enquête de son patron Ye Jianming, les jugeant "irresponsables" et "infondées"L'influent magazine financier chinois Caixin a rapporté que M. Ye, fondateur et président du groupe, avait été placé "sous enquête" par les autorités chinoises, citant sans autres précisions des sources proches du dossier.Spécialisé dans les services énergétiques et la finance, CEFC avait annoncé en septembre le rachat de 14% du capital du géant semi-public russe du pétrole Rosneft, pour environ 9 milliards de dollars. Selon Caixin, la finalisation de cette opération est désormais compromise par l'enquête visant M. Ye."Nous avons pris note de cet article irresponsable (...). Nous déclarons ici solennellement: il est sans fondement dans les faits", a répliqué CEFC China Energy dans un bref communiqué diffusé vendredi.Ces informations "n'ont été ni confirmées ni approuvées par Ye Jianming ou par l'entreprise", poursuit le texte, assurant que CEFC poursuivait "normalement" ses activités.CEFC n'a pas répondu à plusieurs sollicitations de l'AFP pour commenter l'article de Caixin.En Chine, où le secteur énergétique reste dominé par les géants publics Sinopec et CNPC sous la supervision étroite de l'Etat, le groupe privé CEFC fait figure d'exception.Etabli en 2002, il a multiplié les rachats de terminaux, raffineries et champs pétrolifères jusqu'à devenir un mastodonte affichant 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015, avec des investissements en Afrique, au Moyen-Orient ou encore en République tchèque.Selon Caixin, Ye Jianming avait dû s'expliquer en septembre auprès des autorités chinoises sur une affaire de corruption impliquant un dirigeant provincial du Parti communiste ayant aidé CEFC à acquérir une firme chimique cotée. Le magazine ne précise pas si l'enquête visant maintenant M. Ye concerne le même cas.Ces informations ont fait s'effondrer les titres des entités cotées associées au groupe.En dépit du démenti du groupe, "CEFC Anhui International Holding" creusait ses pertes vendredi à la Bourse de Shenzhen, lâchant 3,3% à la mi-séance. A Hong Kong, "CEFC Hong Kong Financial Investment" reprenait 1,75%... mais après avoir dévissé de 28% la veille.Si elle se confirme, cette enquête serait la dernière offensive en date du gouvernement chinois contre les grands conglomérats privés du pays, épinglés pour leur endettement colossal et sur lesquels Pékin resserre l'étau.Le troisième assureur chinois, Anbang, a été récemment placé sous la tutelle de l'Etat et son patron Wu Xiaohui poursuivi pour "crimes économiques".En novembre dernier, une enquête anticorruption américaine avait par ailleurs attiré l'attention sur CEFC China Energy, avec l'inculpation d'un ex-responsable politique hongkongais lié à CEFC et accusé d'avoir versé des pots-de-vin contre des contrats en Afrique.jug/ehl/mml(©AFP / 02 mars 2018 06h35)