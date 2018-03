Chine: le pétrolier Sinopec verse un dividende record après un bond du bénéfice

Le géant chinois du raffinage Sinopec a vu son bénéfice net gonfler de 10% en 2017, à la faveur d'une demande robuste en Chine, une manne dont vont profiter ses actionnaires, auxquels sera versé un dividende record.Sinopec, un groupe étatique devenu le plus gros raffineur mondial, a vu son bénéfice net grimper à 51,1 milliards de yuans (6,55 milliards d'euros) l'an dernier, selon un communiqué boursier.Fort de ce résultat, le groupe se propose de verser un dividende de 0,5 yuan par action: c'est, selon l'agence Bloomberg, le plus gros dividende versé par Sinopec depuis son introduction en Bourse il y a dix-huit ans... et très au-delà du 0,17 yuan anticipé par le marché.Dans le secteur énergétique chinois, PetroChina, entité cotée du géant public CNPC, avait déjà indiqué la semaine dernière son intention de verser à ses actionnaires en dividendes l'équivalent de son bénéfice annuel... lequel a triplé en 2017 à quelque 22,8 milliards de yuans.Les investisseurs ont pourtant réagi de façon contrastée lundi à l'annonce de Sinopec, dont le titre grimpait de près de 3% à Hong Kong en milieu d'après-midi, mais a clôturé en baisse sur la Bourse shanghaïenne.De fait, les analystes sondés par Bloomberg tablaient en moyenne sur un bénéfice net annuel un peu supérieur (53,6 milliards de yuans).Le chiffre d'affaires de Sinopec a quant à lui bondi de 22% en 2017, à 2.360 milliards de yuans (302,7 millions d'euros).Alors que le raffinage et la chimie sont les activités centrales de Sinopec, les revenus du groupe ont été musclés par une solide demande chinoise dans ces secteurs, profitant de la performance économique robuste du géant asiatique.Ainsi, la consommation totale de produits pétroliers raffinés dans le pays a gonflé de 6,6% sur un an, la demande d'essence bondissant même de 10%, explique Sinopec, faisant état par ailleurs d'une "robuste croissance" de la consommation des produits chimiques.Le géant du raffinage a également profité de la transition accélérée du charbon au gaz naturel engagée par les autorités dans de vastes régions du nord de la Chine en vue de réduire la pollution hivernale.En revanche, Sinopec a dû réduire drastiquement la valorisation de certains actifs dans l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures.Outre PetroChina et Sinopec, le troisième géant du secteur pétrolier chinois, CNOOC, spécialiste de l'exploration de pétrole et de gaz à l'étranger, doit également publier ses résultats cette semaine.(©AFP / 26 mars 2018 10h41)