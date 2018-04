Chine: saisie record de 1,3 tonne de cocaïne

La Chine a saisi 1,3 tonne de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud, dans la plus grande prise de cette drogue jamais effectuée à l'échelle nationale, ont annoncé les autorités.La police de la métropole de Shenzhen (sud) a placé en détention 10 suspects, la plupart originaires du territoire chinois de Hong Kong, a indiqué mardi le service de la Sécurité publique de la province du Guangdong. L'enquête avait débuté en juillet 2017.Les autorités présentent cette prise comme "la plus grande quantité de cocaïne à avoir jamais été saisie dans le pays". La drogue provient d'un pays d'Amérique du Sud non identifié et avait été débarquée dans un port de la province.Selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle, la marchandise saisie avait une valeur marchande d'environ un milliard de yuans (130 millions d'euros).La police ne précise pas si elle était destinée au marché chinois ou à celui d'un pays tiers. Mais l'usage de cocaïne est faible en Chine en comparaison d'autres stupéfiants.Selon un rapport gouvernemental datant de 2017, la Chine compte 2,5 millions d'usagers de drogues. L'immense majorité consomment des drogues synthétiques (60%) et des opiacés (38%). La cocaïne et le cannabis représentent seulement 1,4%.(©AFP / 25 avril 2018 08h21)