Chine: un pétrolier iranien en feu après une collision, 32 disparus

Un tanker iranien était en flammes et laissait échapper une partie de sa cargaison d'hydrocarbures dimanche en mer de Chine orientale après sa collision avec un navire de fret, tandis que son équipage de 32 personnes était porté disparu, selon le gouvernement chinois.Le tanker Sanchi, avec 136.000 tonnes d'hydrocarbures légers (condensats) à son bord, a "entièrement pris feu" suite à sa collision, samedi vers 20h00 (12h00 GMT), à 300 km des côtes, avec un navire de fret chinois, a annoncé le ministère chinois des Transports dans un communiqué.Vers 01h00 GMT dimanche, "le navire restait à flot et l'incendie continuait de faire rage, et l'on voyait des flaques de pétrole à la surface de l'eau", a précisé le ministère, sans livrer de détail sur l'ampleur des fuites d'hydrocarbures.L'équipage du Sanchi, comptant 30 Iraniens et deux Bangladais, restait porté disparu dimanche, alors que s'intensifiaient les opérations de recherche.Le second navire impliqué dans la collision n'a pas, pour sa part, subi d'avaries "mettant en péril sa sécurité" et son équipage de 21 personnes, toutes de nationalité chinoise, "a déjà été secouru", selon le ministère.L'accident est intervenu à environ 160 milles nautiques (300 kilomètres) des côtes chinoises, au large de la région de Shanghai, dans l'est du pays.Des images diffusées par la télévision d'Etat CCTV montraient le tanker en proie à un intense brasier, dominé par d'épaisses volutes de fumée noire s'élevant dans le ciel.Pékin a dépêché sur place huit navires pour les opérations de recherche et de nettoyage, selon l'agence officielle Chine nouvelle. De son côté, la Corée du Sud a envoyé un navire de garde-côtes et un avion, à la demande des autorités chinoises, a annoncé un porte-parole des garde-côtes sud-coréens.Le Sanchi, un pétrolier sous pavillon panaméen et long de 274 mètres, faisait route vers la Corée du Sud pour y livrer sa cargaison d'hydrocarbures iraniens, a précisé le ministère chinois des Transports.Selon le porte-parole du ministère iranien du Pétrole, Kasra Nouri, le tanker appartient à la National Iranian Tanker Company (NITC), l'opérateur administrant la flotte de navires pétroliers du pays."Sa cargaison était (constituée) de produits de condensat appartenant à (la société pétrolière nationale iranienne) NIOC et destinés à la firme sud-coréenne Hanwha Total", a-t-il indiqué à la télévision d’Etat. Hanwha Total Petrochemical est une coentreprise entre le français Total et le conglomérat sud-coréen Hanwha.Le navire de fret chinois naviguait quant à lui sous pavillon hong-kongais et transportait 64.000 tonnes de céréales américaines à destination de la province du Guangdong (sud de la Chine), selon le ministère chinois des Transports.(©AFP / 07 janvier 2018 10h51)