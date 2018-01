Files d'attente interminables pour le show Dior, fréquentation exceptionnelle au Petit Palais, record d'affluence à la Fondation Vuitton: devenus des lieux de culture grand public, musées et expositions attirent de plus en plus de visiteurs.Les grands musées parisiens sont en progression principalement grâce à des expositions "blockbusters". Le Louvre et le Musée d'Orsay, qui avaient souffert en 2016 de l'impact des attentats et de la baisse consécutive du nombre de touristes étrangers, surtout asiatiques, voient leur fréquentation se redresser.Le Louvre, qui n'a pas communiqué ses chiffres, a "renoué avec la croissance" après avoir perdu 15% de visiteurs en 2016, selon un porte-parole.Il profite du succès de l'exposition "Vermeer et les maîtres de la peinture de genre", qui a attiré 325.000 personnes. Une affluence qui a même nécessité une réforme du système de billetterie. Avec le peintre caravagesque "Valentin de Boulogne" - les billets étaient couplés -, on atteint 529.000 visiteurs.Progression également au Musée d'Orsay dont la fréquentation avait perdu 13% en 2016. Il a reçu 3.177.842 personnes, soit une hausse de plus de 6 % par rapport à 2016. Deux expositions ont dépassé les 400.000 visiteurs : "Au delà des étoiles. Le paysage mystique" (453.740), et "Portraits de Cézanne" (415.773).Des réussites auxquelles il faut ajouter le record de fréquentation du Musée de l'Orangerie, rattaché à Orsay (938.281 visiteurs, soit une hausse de 20 %) et les bons scores des expos "Chefs d'oeuvre du Bridgestone Museum" (419.740) et "La peinture américaine des années 30" (324.269).En nette progression en 2016 (+ 9%), le Centre Pompidou dépasse les trois millions de visites (hors BPI) pour la neuvième année consécutive (3,3 millions, +1%). Après "Magritte", clos fin janvier après avoir accueilli 597.390 amateurs, Beaubourg score à nouveau avec "David Hockney" : 620.945 visiteurs en quatre mois. C'est la deuxième exposition la plus visitée pour un artiste vivant au Centre Pompidou et la 6e toutes catégories depuis sa création.Hockney est cependant distancé par le champion absolu 2017, "Icônes de l'art moderne - La Collection Chtchoukine" à la Fondation Louis Vuitton. Plus de 1,2 million de personnes (9.800 par jour) ont admiré cet ensemble unique de 278 chefs-d’œuvre de l'art moderne, constitué par l'homme d'affaires russe Sergueï Chtchoukine."Icônes" a ainsi établi "en France le record de fréquentation d’une exposition d’art", selon la Fondation Louis Vuitton, qui a enregistré sa plus haute fréquentation depuis son ouverture (1.350.000 visiteurs).Le Grand Palais renoue aussi avec la croissance après une année 2016 difficile : + 24,9 % pour plus de 1,4 million de visites. Principaux succès de l’année, "Rodin. L’exposition du centenaire" (301.327)" et "Gauguin l’alchimiste" qui a attiré plus de 350. 000 visites avant sa clôture le 22 janvier.Parmi les musées de la Ville de Paris, le Petit Palais a dépassé le million d'entrées (1,1 million), une "fréquentation record qui n'avait jusque là été atteinte qu'une seule année, en 1967 à l'occasion de l'exposition "Toutankhamon et son temps", souligne la Mairie de Paris.Deux expositions ont été particulièrement prisées, "l'Art du Pastel, de Degas à Redon", et "Anders Zorn, le maître de la peinture suédoise" (130.000 visites)Globalement, 3,15 millions de visiteurs ont fréquenté les musées de la Ville de Paris (+4,3%), un résultat "d'autant plus remarquable que le musée Carnavalet-Histoire de Paris est fermé pour rénovation depuis octobre 2016", souligne Paris-Musées.L'un des meilleurs scores de 2017 sera réalisé par "Christian Dior, couturier du rêve", rétrospective exceptionnelle rassemblant au Musée des Arts Décoratifs 300 robes de haute couture à l'occasion des 70 ans de la griffe. Elle a déjà attiré 657.000 visiteurs et nécessite au moins une heure d'attente pour faire face à l'affluence avant la fermeture dimanche.(©AFP / 05 janvier 2018 19h38)