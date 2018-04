Chute de Cristina Cifuentes, ex-étoile montante de la droite espagnole

Nouveau revers pour le parti conservateur de Mariano Rajoy: Cristina Cifuentes, présidente de la région de Madrid présentée un temps comme l'étoile montante de sa formation, a finalement démissionné mercredi après des polémiques mettant en cause sa probité."Je renonce à être présidente de la région de Madrid", a déclaré la dirigeante de 53 ans, émue, lors d'un point presse. "J'ai supporté pendant plus de 34 jours une exposition permanente, des lynchages aussi, matin, midi et soir"."Elle a fait ce qu'elle devait faire", a commenté Mariano Rajoy devant des journalistes.Le journal de gauche en ligne eldiario.es l'avait d'abord accusée d'avoir obtenu un master en droit public de manière frauduleuse dans une université publique, assurant n'avoir aucune trace de son mémoire de fin d'études ni d'un étudiant l'ayant croisée en cours.La polémique avait enflé quand l'université Rey Juan Carlos elle-même avait admis des irrégularités.Mais Cristina Cifuentes, fille de militaire qui avait survécu en 2014 à un grave accident de moto, n'avait pas flanché, forte du soutien du chef du gouvernement Mariano Rajoy.C'est d'un média de droite, Okdiario, qu'est venue l'estocade mercredi: une vidéo datant de 2011 la montrant en train de vider son sac devant le vigile d'un supermarché.Cristina Cifuentes a confirmé l'authenticité de l'enregistrement, assurant qu'elle avait emporté "de manière involontaire" des produits cosmétiques d'une valeur de 40 euros et réglé l'affaire sur le champ."Toutes les lignes rouges ont été transgressées", a affirmé cette mère de deux enfants, évoquant des "attaques personnelles".La diffusion de cette vidéo a été durement critiquée par le dirigeant de gauche radicale Pablo Iglesias, qui appelait à sa démission mais a affirmé que "personne ne mérite d'être détruit comme être humain"."Je crois que Cristina Cifuentes devrait démissionner, pas pour la vidéo que nous avons vue ce matin mais pour l'affaire du master", a déclaré ce soutien inattendu.Le coup est d'autant plus dur pour le Parti populaire (PP) que Cristina Cifuentes était présentée, au-delà même de son camp, comme une modérée et une rénovatrice d'un parti éclaboussé par des affaires de corruption.Son élection en 2015 avait marqué un tournant dans cette région représentant 20% du PIB de l'Espagne, jusqu'ici laboratoire de personnalités plus marquées à droite du PP comme la haute en couleur Esperanza Aguirre.Son prédécesseur Ignacio Gonzalez est aujourd'hui inculpé dans une des nombreuses affaires de corruption impliquant les conservateurs à Madrid.Républicaine à contre-courant de son camp majoritairement monarchiste, Cristina Cifuentes avait aussi fait de la lutte contre l'homophobie l'une de ses priorités malgré les réticences de la droite conservatrice.Elle s'enorgueillissait également, ironie du sort, d'avoir pris des mesures contre la corruption, et défendait son accord avec les centristes de Ciudadanos quand le PP, éclaboussé par les scandales, serrait les rangs face à ce jeune concurrent anticorruption.C'est justement Ciudadanos qui a scellé son sort en réclamant, en plein scandale sur son diplôme, qu'elle démissionne et laisse la place à une autre personnalité du PP, alors que la gauche préparait une motion de censure.À un an des prochaines élections régionales, les appétits s'aiguisent et le PP, dépassé par Ciudadanos dans les sondages au niveau national, craint de perdre ce fief qu'il dirige depuis 1995.Le président de Ciudadanos Albert Rivera s'est dit "satisfait" de la décision de Cristina Cifuentes, appelant le PP à proposer un candidat "propre". "Le changement à Madrid ne se fera pas dans les bureaux, il se fera dans les urnes (...) en mai 2019", a-t-il prévenu.La gauche s'est également mise en ordre de marche, le parti socialiste appelant Ciudadanos à laisser élire son candidat Angel Gabilondo, tandis que Iñigo Errejon, qui ambitionne de prendre la tête de la région en 2019 pour le parti de gauche radicale Podemos, a salué la démission de Cristina Cifuentes "après un mois honteux".(©AFP / 25 avril 2018 16h44)