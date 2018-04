Chute du bénéfice de America Movil au premier trimestre

Mexico - America Movil, géant de la téléphonie mobile détenu par le milliardaire américain Carlos Slim, a enregistré au premier trimestre une diminution de 50,5% de ses bénéfices par rapport à la même période de l'an dernier.Le bénéfice net a atteint 969 millions de dollars entre janvier et mars contre 1.9 milliard en 2017, principalement du fait de l'appréciation du peso mexicain, a informé la société.Le chiffre d'affaire a atteint 13 milliards de dollars sur cette période contre 14 milliards l'an dernier au premier trimestre."En pesos mexicains, le chiffre d'affaire a baissé de 3,7% par rapport au trimestre de l'an dernier du fait de l'appréciation du peso face aux autres monnaies" indique le communiqué.Les bénéfices sur la période ont été généré par l'augmentation notamment des revenus liés aux services de téléphonie post-payée et aux revenus de data pour la téléphonie pré-payée."Le Mexique a enregistré la meilleure progression durant le trimestre" a souligné l'entreprise, qui opère également dans le reste de l'Amérique latine, aux Etats-Unis, en Autriche et en Europe de l'Est.Mais l'appréciation de la monnaie mexicaine a impacté les revenus avant impôts.Le peso mexicain s'échangeait à la fin du premier trimestre à 18,30 unités contre un dollar, une appréciation de 2,3% par rapport à la même période en 2017, selon la Banque centrale mexicaine.(©AFP / 25 avril 2018 20h16)