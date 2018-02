Chypre compte sur l'UE pour le navire de forage bloqué par la Turquie

EXXONMOBIL

ENI

TOTAL

Nicosie - Chypre a indiqué mercredi qu'il comptait sur la diplomatie européenne pour résoudre rapidement le problème du blocage par la marine turque d'un navire italien venu faire de l'exploration gazière dans les eaux chypriotes."Il y a des tractations diplomatiques en coulisses, menées par des Etats européens, et nous attendons des résultats prochainement", a indiqué le porte-parole du gouvernement Nicos Christoulides à la radio publique."Je pense que les prochaines 24 heures seront décisives", a-t-il ajouté. "Les actions entreprises ne peuvent être rendues publiques. Ces efforts portent sur plusieurs niveaux, pas seulement diplomatique"."L'Italie a ouvert tous les canaux diplomatiques avec la Turquie pour parvenir à une solution partagée que nous espérons rapide. Nous avons même rencontré (mardi) le ministre turc (de la Défense) à Rome", a de son côté expliqué la ministre italienne de la Défense, Roberta Pinotti, à son arrivée au sommet de l'Otan à Bruxelles.Nicosie assure qu'Ankara a violé "le droit international" en bloquant au large de l'île un navire affrété par le géant italien Eni, qui détient des licences d'exploration dans la Zone économique exclusive (ZEE) chypriote.Ce blocage intervient après l'annonce la semaine dernière par Nicosie de la découverte d'importantes réserves de gaz dans un des blocs de sa ZEE exploré conjointement par Eni et le Français Total.Les explorations gazières off-shore entamées il y a plus de sept ans par la République de Chypre ont entraîné des tensions avec la Turquie, qui réclame leur suspension dans l'attente d'une solution sur la situation politique de l'île.Chypre est en effet divisée depuis 1974 et l'invasion par des troupes turques du nord de l'île, en réaction à un coup d'Etat à Nicosie cherchant à rattacher Chypre à la Grèce et qui avait suscité l'inquiétude de la minorité chypriote-turque.Depuis, la République de Chypre, devenue membre de l'UE, n'exerce son autorité que sur les deux-tiers sud de l'île, où vivent les Chypriotes-grecs, le tiers nord étant géré par une autoproclamée République turque de Chypre-Nord, uniquement reconnue par Ankara et où réside la communauté chypriote-turque.Des négociations entre Chypriotes grecs et turcs sous l'égide de l'ONU ont une nouvelle fois échoué l'an dernier mais le président chypriote Nicos Anastasiades, tout juste réélu, s'est engagé à mettre fin à la division de l'île.cc/hc/bpe/hj/az(©AFP / 14 février 2018 16h04)