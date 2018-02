Ciblée par des taxes aux Etats-Unis, la Chine s'attaque au sorgho américain

Pékin a lancé une enquête antidumping ciblant les importations de sorgho américain, alimentant les craintes d'une guerre commerciale entre les deux pays après l'imposition par Washington de taxes douanières visant la Chine.Le déclenchement de cette enquête dévoilée dimanche par le ministère chinois du Commerce, intervient moins de deux semaines après l'adoption par les Etats-Unis de "droits de sauvegarde" sur des panneaux solaires chinois et les grandes machines à laver fabriquées en Chine.Les résultats de l'enquête antidumping chinoise ne sont pas attendus d'ici un an, a précisé le ministère, sans dévoiler de nouvelles taxes dans l'immédiat.L'enjeu est néanmoins crucial: le géant asiatique est le premier importateur des récoltes de sorgho et de soja des Etats-Unis, et un relèvement des taxes douanières chinoises pénaliserait les cultivateurs américains.La Chine a importé 4,8 millions de tonnes de sorgho des Etats-Unis l'an dernier, pour une valeur équivalant à presque 1 milliard de dollars, selon les douanes chinoises.Or, "le gouvernement américain subventionne la culture du sorgho", affirme Wang Hejun, directeur du "Bureau des aides commerciales et enquêtes" au ministère chinois du Commerce."Depuis 2013, nos importations de sorgho américain ont gonflé très substantiellement et les prix ont plongé, au net désavantage des agriculteurs chinois cultivant le sorgho", fait valoir le responsable, cité dans un communiqué.L'enquête a été initiée par le gouvernement et ne fait pas suite à une plainte d'entreprises chinoises du secteur.Selon Pékin, les Etats-Unis ont exporté plus de la moitié de leur production de sorgho depuis 2013. Dans ce contexte, des experts estiment que la Chine pourrait envisager des taxes douanières pénalisant particulièrement des Etats républicains constituant la base de l'électorat soutenant le président Donald Trump.Le Kansas, qui a largement voté pour le milliardaire américain en 2016, est de loin le premier Etat producteur de sorgho aux Etats-Unis, suivi du Texas et du Colorado.Les tensions commerciales sino-américaines se sont fortement intensifiées depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, qui fustige volontiers les politiques commerciales jugées "protectionnistes" de la Chine.Washington a initié en novembre une enquête visant les importations de feuilles d'aluminium en provenance de Chine, afin de vérifier si celles-ci n'étaient pas subventionnées de manière déloyale: une enquête lancée à l'initiative du ministère américain du Commerce, démarche inédite depuis 1991.Peu auparavant, les Etats-Unis avaient déjà annoncé -- après des requêtes de groupes américains -- l'imposition de droits antidumping sur plusieurs catégories de feuilles d'aluminium chinoises, par ailleurs frappées en août par des mesures anti-subventions.D'autres produits importés de Chine -- l'acier et le bois contreplaqué notamment -- sont aussi dans le collimateur de l'administration Trump.(©AFP / 05 février 2018 08h01)