Lors de l'Assemblée générale de Cicor Technologies Ltd. à Boudry, les actionnaires ont accepté toutes les propositions du conseil d'administration. L'Assemblée a approuvé rapport annuel, rapport financier annuel et des comptes consolidés 2017 ainsi que l'utilisation du résultat du bilan

et a donné quitus aux membres du conseil d'administration et de la direction pour l'exercice 2017. La rémunération totale du conseil d'administration pour la prochaine durée de mandat et l'autorisation de la rémunération fixe et des éléments variables de la rémunération de la direction ont été par ailleurs adoptées pour l'exercice suivant. L'Assemblée générale a en outre approuvé la proposition de verser un dividende

Tous les membres du conseil d'administration et du comité de rémunération ont été réélus. L'avocat Pascal Moesch, représentant indépendant des droits de vote (Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds) et l'organe de révision, KPMG SA, Zurich, ont été par ailleurs désignés par l'Assemblée générale pour une autre année.

Alexander Hagemann



Patric Schoch



CEO



CFO



Tél. +41 71 913 73 00



E-mail: media@cicor.com



Cicor Management AG



Gebenloostrasse 15



9552 Bronschhofen



Suisse





de CHF 0,70 par action nominative à partir des réserves d'apports de capital.Cicor est un partenaire global de développement et de fabrication avec des solutions technologiques innovantes dans l'industrie électronique. Avec près de 1 900 collaborateurs répartis sur dix sites de production, Cicor fabrique des circuits imprimés hautement complexes, des hybrides et propose des prestations complètes en électronique et plastique injecté. Le groupe fournit des solutions sur mesure, du design au produit fini pour ses clients du monde entier. Les actions de Cicor Technologies Ltd sont cotées à la SIX Swiss Exchange (CICN). Pour plus d'informations veuillez consulter notre page www.cicor.com tensid.ch / 20.04.2018 07h01)