Cicor renoue avec le versement d'un dividende en 2017

Zurich (awp) - Le fabricant de circuits imprimés et de composants électroniques Cicor proposera à ses actionnaires un dividende de 0,70 CHF par action au titre de l'exercice 2017. L'entreprise a confirmé mercredi soir à AWP l'information, dévoilée par l'opérateur de la Bourse suisse SIX Exchange.Les deux années précédentes, la société avait renoncé à tout versement malgré un retour dans les chiffres noirs en 2016. En 2015, un dividende de 0,36 CHF par action avait été versé au titre de l'exercice 2014.Cicor publiera ses résultats annuels jeudi. Mi-janvier, les chiffres préliminaires non audités faisaient état d'une croissance de 14% des ventes à 216 mio CHF. Les solides entrées de commandes, en hausse de 4% à 233 mio, ouvraient quant à elles de solides perspectives pour l'année en cours.La société avait également assuré que l'objectif de marge opérationnelle en ligne avec "les bons résultats" de 2013 et 2014 serait atteint, voire dépassé.Cicor compte 1900 collaborateurs répartis dans une dizaine de sites de production. Le groupe est actif dans les circuits imprimés, la micro-électronique et les services EMS ("Electronic Manufacturing Services").uh/ol/al(AWP / 07.03.2018 19h00)