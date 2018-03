Cicor se redresse en 2017 et devrait poursuivre sur sa lancée en 2018

Zurich (awp) - Le fabricant de circuits imprimés et de composants électroniques Cicor a confirmé son redressement en 2017. La croissance et la rentabilité ont progressé et les perspectives pour l'année en cours sont positives, a annoncé jeudi l'entreprise.Le résultat d'exploitation (Ebit) a atteint 10,5 mio CHF, contre 2,9 mio lors de l'exercice précédent, pour une marge à 4,8%. Le bénéfice net a connu également une solide progression, passant de 0,3 mio en 2016 à 6,7 mio l'année dernière.Le bénéfice net dépasse les prévisions des deux établissements ayant fourni des prévisions, qui tablaient chacun sur 6,5 mio. Pour l'Ebit, Vontobel s'attendait à 11,3 mio, tandis que la Banque cantonale de Zurich (ZKB) escomptait 11,2 mio.La société proposera à ses actionnaires un dividende de 0,70 CHF par action au titre de l'exercice 2017, confirmant l'annonce de mercredi soir. Le solide résultat net et une marge brute d'autofinancement positive font que "Cicor a pu rétablir la capacité à verser des dividendes", a précisé le groupe dans un communiqué.Les deux années précédentes, elle avait renoncé à tout versement. En 2015, un dividende de 0,36 CHF par action avait été versé au titre de l'exercice 2014.Les chiffres définitifs diffèrent quelque peu des résultats préliminaires de mi-janvier. Les ventes ont ainsi progresser de 14,4% à 216,7 mio CHF, tandis que les entrées de commandes se sont inscrites en hausse de 5,4% à 235,5 mio. "L'année 2018 devrait donc être marquée par la poursuite de la croissance", s'est félicité Cicor.Les premières semaines ont profité d'un développement commercial positif, alimentant les espoirs d'une croissance supplémentaire en 2018, attendue aux alentours de 5%, si la conjoncture et les taux de change se maintiennent. La marge opérationnelle (Ebit) devrait progresser de 0,5 point de pourcentage par rapport à 2017.Cicor compte 1900 collaborateurs répartis dans une dizaine de sites de production. Le groupe est actif dans les circuits imprimés, la micro-électronique et les services EMS ("Electronic Manufacturing Services").ol/al(AWP / 08.03.2018 08h00)