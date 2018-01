Cicor: ventes 2017 supérieures aux attentes, croissance en vue pour 2018

Zurich (awp) - Le groupe industriel Cicor a bouclé 2017 sur un chiffre d'affaires de 216 mio CHF, en hausse de 14% par rapport à l'exercice précédent, grâce notamment à la poussée de sa division AMS, qui a connu une croissance de "plus de 20%" selon des chiffres préliminaires (non audités) publiés lundi.Le niveau record du volume de commandes avoisine les 233 mio, pour un ratio "book to bill" de 1,08, ce qui laisse augurer une croissance également en 2018, estime le fabricant neuchâtelois de circuits imprimés dans un communiqué.Sur la base de ces chiffres la direction de Cicor dit s'attendre à des résultats égaux ou supérieurs à ses propres prévisions pour l'ensemble de l'exercice, en particulier pour la marge d'exploitation.En août lors de la publication de sa performance à mi-parcours, l'entreprise avait prédit une croissance annuelle de "10% environ", ainsi qu'une marge de l'ordre de celle dégagée en 2013 et 2014.La publication des chiffres annuels détaillés et définitifs est prévue pour le 8 mars prochain.buc/ol(AWP / 15.01.2018 08h01)