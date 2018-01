Cicor: ventes 2017 supérieures aux attentes, croissance en vue pour 2018

(actualisé avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le groupe industriel Cicor a bouclé 2017 sur un chiffre d'affaires de 216 mio CHF, en hausse de 14% par rapport à l'exercice précédent, grâce notamment à la poussée de sa division AMS, qui a connu une croissance de "plus de 20%" selon des chiffres préliminaires (non audités) publiés lundi. Les analystes ont salué l'annonce et les investisseurs ont courtisé le titre.Le niveau record du volume de commandes avoisine les 233 mio, pour un ratio "book to bill" de 1,08, ce qui laisse augurer une croissance également en 2018, estime le fabricant neuchâtelois de circuits imprimés dans un communiqué.Sur la base de ces chiffres la direction de Cicor dit s'attendre à des résultats égaux ou supérieurs à ses propres prévisions pour l'ensemble de l'exercice, en particulier pour la marge d'exploitation.En août lors de la publication de sa performance à mi-parcours, l'entreprise avait prédit une croissance annuelle de "10% environ", ainsi qu'une marge de l'ordre de celle dégagée en 2013 et 2014.La publication des chiffres annuels détaillés et définitifs est prévue pour le 8 mars prochain.Les bonnes ventes de la division AMS profitent non seulement à la dynamique de croissance du groupe, mais aussi à la rentabilité, relève la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans une note. L'établissement entend relever ses estimations, même si les chiffres sont déjà en bonne partie escomptés dans le cours actuel. La recommandation "pondérer au marché" reste de mise.La copie avant l'heure présentée par Cicor est également du goût de Vontobel, qui souligne que le groupe de Boudry est une petite entreprise dotée des capacités et des compétences d'un acteur plus important et disposant d'un accès à des marchés de niche intéressants. La banque privée zurichoise recommande l'achat du titre (buy) et place sous révision son objectif de cours à 73 CHF.La confirmation du redressement des activités de Cicor a visiblement été du goût des détenteurs de capitaux. A la clôture, la nominative s'était étoffée de 1,1% à 70,80 CHF dans des volumes importants. Le SPI a égaré sur la journée 0,03%.buc/ol(AWP / 15.01.2018 18h03)