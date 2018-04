Cigarettes: les ventes reculent de près de 20% en mars, après une forte hausse des taxes

Les ventes de cigarettes en France ont reculé de 19,80% en volume en mars, selon un bilan établi par Logista France, fournisseur de la quasi-totalité des buralistes, et relayé par les Douanes.Ce fort recul est intervenu juste après la hausse d'un euro par paquet au 1er mars.Au cours du mois de mars, au total 3,144 milliards de cigarettes ont été livrées aux buralistes, selon Logista.En février, les ventes de cigarettes avaient enregistré une baisse de 4,42%, et de 2% en janvier.Sur l'ensemble de l'année 2017, les ventes de cigarettes ont reculé de 1,48% en volume, un an après l'entrée en vigueur du paquet neutre en France.Le tabac à rouler, apprécié des jeunes, a enregistré sur cette période une baisse de 15,65% en volume.Ce tabac a subi depuis un an une très forte hausse de fiscalité, entraînant une hausse du prix de la blague de 30 grammes. Elle a augmenté de un euro en février 2017 puis de 2 euros au 1er mars, la faisant passer de 7 euros en 2017 à 10 euros aujourd'hui.Le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a "applaudi(t) cette baisse, révélatrice de l'efficacité des mesures prises", appelant "à renforcer l'effort engagé pour accélérer cette réduction du tabagisme", dans un communiqué.Interrogé par l'AFP sur les implications d'une telle baisse des ventes de cigarettes en mars, Eric Sensi-Minautier, directeur de la communication chez British American Tobacco (BAT), a "invit(é) à la prudence".Il faut faire "attention aux chiffres en trompe l'œil. Une baisse des ventes chez les buralistes ne signifie pas une baisse de la consommation si les marchés parallèles explosent", a-t-il ajouté.Pour réduire la consommation de tabac, le gouvernement a prévu des augmentations successives pour atteindre, d'ici novembre 2020, un prix de 10 euros le paquet de 20 cigarettes.En France, 80% du prix du tabac est constitué de taxes, 8,74% reviennent aux buralistes et le solde aux fabricants.Le tabac, responsable de cancers et de maladies cardiovasculaires, tue quelque 75.000 Français chaque année.(©AFP / 06 avril 2018 14h37)