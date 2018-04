Cinéma: partenariat entre Vivendi et Orange en Afrique

VIVENDI

Orange

Paris - Les groupes français Orange et Vivendi ont annoncé vendredi un partenariat centré sur le réseau de salles CanalOlympia dans près d'une dizaine de pays africains, afin d'accélérer le développement du cinéma sur le continent.Le partenariat, qui concerne pour l'heure les 8 salles CanalOlympia déjà ouvertes, porte à la fois sur des aspects techniques, avec l'amélioration de la connectivité des salles, de contenus, avec l'intégration du catalogue d'Orange Studio, et pratique, avec le déploiement d'Orange Money ou du programme de promotions Cinéday."C'est un accord important au regard de la situation des salles de cinémas en Afrique, qui avaient totalement disparu dans certains pays", a rappelé à l'AFP la présidente de CanalOlympia, Corinne Bach, "avec pour objectif d'en développer la fréquentation avec des prix encore plus accessibles".L'offre Cinéday d'Orange, déjà existante dans une demi-douzaine de pays européens et nord-africains où l'opérateur est présent, permet en effet aux clients d'Orange d'obtenir une place gratuite pour toutes place achetée."Nous disposons d'un certain nombre de droits pour l'Afrique et produisons 6 à 7 films africains chaque année, qui sont présentés lors de festivals, mais avoir la possibilité de les diffuser en salle leur donne une vraie visibilité", a de son côté expliqué David Kessler, directeur général d'Orange Studio.Au total, ce sont 600 à 700 titres du catalogue d'Orange qui seront mis à disposition des salles CanalOlympia, ont précisé les deux groupes."Il s'agit du premier partenariat de ce genre en Afrique. Il est important pour la démocratisation du cinéma, dans lequel les deux groupes investissent", a souligné Mme Bach.Le réseau CanalOlympia est, selon Vivendi, le premier réseau de salles de cinémas et de spectacles sur le continent et comptera une vingtaine de salles dans les différents pays de présence du groupe d'ici à la fin de l'année.els/soe/nas(©AFP / 27 avril 2018 09h19)