Cinq propositions à retenir du rapport Villani sur l'intelligence artificielle

Paris - Le député mathématicien Cédric Villani a publié mercredi son rapport très attendu "donner un sens à l'intelligence artificielle". Voici cinq points à en retenir:Doubler le salaire des chercheurs en début de carrièreLes chercheurs et ingénieurs français sont recherchés dans le monde entier. Pour les retenir en France, il faut "doubler les salaires en début de carrière des chercheurs", un "point de départ indispensable".Par ailleurs, "à horizon de trois ans, il faut multiplier par trois le nombre de personnes formées à l'intelligence artificielle", selon le rapport, en formant non seulement des ingénieurs et des chercheurs mais aussi des bac +2 et bac +3.Le rapport Villani préconise par ailleurs la constitution d'un réseau d'instituts d'enseignement et de recherche spécialisé, installé dans des écoles ou universités déjà existantes, et où les passerelles public-privé seront stimulées et facilitées.Les instituts spécialisés devraient pouvoir le cas échéant avoir recours à un supercalculateur européen à construire, complété par un "cloud" (nuage) privé, des capacités informatiques mutualisées accessibles via les réseaux.Faciliter la circulation des données et l'expérimentationLe député mathématicien préconise de faciliter en France et en Europe la circulation des données, la matière première dont se nourrissent les systèmes d'intelligence artificielle.La puissance publique "pourrait imposer l'ouverture" de l'accès à ces données "s'agissant de certaines données d'intérêt général".D'une manière générale, la France aura intérêt à alléger au cas par cas certaines contraintes réglementaires pour certaines expérimentations innovantes d'intelligence artificielle, sur le modèle anglo-saxon des "bacs à sable" (sand boxes) d'innovation.La question se pose par exemple pour les drones autonomes: ne peut-on pas alléger dans certains cas et ponctuellement les contraintes très fortes pesant sur ces appareils, pour permettre aux entreprises d'expérimenter et de développer leurs technologies ?Cibler quatre grands secteurs industrielsLe rapport invite à concentrer les efforts de la France sur les applications de l'intelligence artificielle dans quatre grands secteurs pour éviter le "saupoudrage": la santé, l'environnement, le transport-mobilités, et la défense-sécurité.Tous ces secteurs "représentent un défi majeur du point de vue de l'intérêt général, tous requièrent une impulsion importante de l'État et tous sont susceptibles de cristalliser l'intérêt et l'implication continue des acteurs publics et privés", selon le rapport.Le rapport prône également la création d'un coordinateur interministériel, chargé d'accompagner l'effort de l'Etat pour intégrer l'intelligence artificielle dans ses services.L'achat public doit être "mis au service du soutien aux industries européennes", estime également le rapport.Stimuler la réflexion sociale et éthiqueLe rapport recommande aussi que l'Etat et les partenaires sociaux cherchent à anticiper les transformations de l'économie et les dégâts potentiels sur l'emploi par l'automatisation de tâches aujourd'hui confiées à des humains."Des expérimentations pourraient être menées afin de construire des dispositifs qui ciblent certaines population d'individu dont les emplois sont considérés comme étant le plus à risque d'automatisation", souligne le rapport.En matière d'éthique, le rapport fournit quelques pistes à creuser, et notamment sur le problème de la "boîte noire": il est parfois impossible, même au concepteur d'un système d'intelligence artificielle, de comprendre comment sa machine est arrivée à telle ou telle recommandation ou conclusion."L'explicabilité des algorithmes d'apprentissage automatique est un sujet si pressant qu'il constitue aujourd'hui un champ de recherche spécifique qui doit être soutenu par la puissance publique", estime le rapport.La mission Villani propose également la constitution d'un "corps d'experts publics assermentés, en mesure de procéder à des audits d'algorithmes, des bases de données, et de procéder à des tests par tous moyens requis""Nous devons nous interroger sur la place de l'automatisation dans les décisions humaines: existe-il des domaines où le jugement humain, aussi faillible soit-il" ne pourra pas être remplacé par une machine, demande le rapport.... et environnementaleLa mission Villani accorde également une place particulière à la réflexion sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'environnement."D'ici 2040, les besoins de stockage (de données) au niveau mondial" liés à l'explosion de la numérisation et de l'intelligence artificielle "risque d'excéder la production disponible globale de silicium", avertit le rapport.L'intelligence artificielle peut toutefois jouer un rôle clef dans "l'optimisation énergétique", note le rapport.La mission Villani juge notamment nécessaire de mettre "à la disposition de tous, à partir de 2019, les données publiques disponibles: météorologiques, agricoles, de transports, d'énergie de biodiversité, de climat, de déchets, cadastrales, de diagnostic de performances énergétiques".(©AFP / 28 mars 2018 17h43)