Cisco fait mieux que prévu au 2T et réjouit les investisseurs

CISCO SYSTEMS

San Francisco - L'équipementier américain en informatique et télécoms Cisco a vu son chiffre d'affaires trimestriel repartir à la hausse et a fait des prévisions optimistes, ce qui faisait bondir le titre en Bourse, malgré une perte exceptionnelle liée à la réforme fiscale.Le titre avançait de 6,63% à 44,88 dollars dans les échanges électroniques d'après clôture, vers 23H45 GMT.Saluant un "excellent deuxième trimestre", le PDG du groupe Chuck Robbins a noté "les progrès continus vers un recentrage des activités vers les logiciels et les abonnements".Cisco commercialise des équipements (routeurs...) mais aussi des abonnements pour des services ou pour des logiciels en ligne, un segment plus lucratif et moins volatil sur lequel il a décidé de porter ses efforts. "Nous voyons clairement les résultats de la stratégie (...) engagée depuis dix trimestres", a-t-il ajouté lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.Selon les chiffres publiés mercredi, Cisco a inscrit une charge fiscale exceptionnelle de 11,1 milliards de dollars sur le trimestre novembre-décembre-janvier, qui correspond au deuxième trimestre de son exercice décalé. Cette charge est due à la réforme fiscale votée aux Etats-Unis en décembre et qui prévoit notamment de baisser la fiscalité des entreprises.Dans l'immédiat, la réforme a pour effet de modifier la comptabilité des entreprises américaines, entraînant des gains pour certaines, des pertes pour d'autres.En l'occurrence, Cisco subi une perte nette de 8,8 milliards de dollars sur le trimestre.Mais si l'on ne tient pas compte de cet élément non récurrent, le bénéfice par action --référence en Amérique du Nord-- ressort à 63 cents, mieux qu'attendu en moyenne par les analystes qui tablaient sur 59 cents.Le groupe a également fait mieux que prévu en terme de chiffre d'affaires, en hausse de 3% à 11,9 milliards de dollars contre 11,8 anticipés par les marchés. Cette croissance trimestrielle est la première depuis deux ans.Chiffre d'affaires comme bénéfice par action sont également meilleurs que les propres prévisions du groupe publiées en novembre.Autre annonce de nature à réjouir les investisseurs: Cisco prévoit de nouveaux rachats d'actions pour 25 milliards de dollars, portant le programme total à 31 milliards de dollars, prévu sur "dix-huit à vingt-quatre mois", a précisé la directrice financière Kelly Kramer.Enfin, Cisco anticipe une hausse située entre 3 et 5% de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours, ainsi qu'un bénéfice ajusté situé entre 64 et 66 cents par action alors que les analystes ne tablent pour l'instant que sur 63 cents.Dans le détail, au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de l'activité "Plateformes d'infrastructures" a représenté 6,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires (+2%), les "applications" 1,2 milliard (+6%), la "sécurité" 558 millions (+6%) et les "autres produits" 273 millions (-10%), soit un total de 8,7 milliards de dollars (+3%) pour la partie "Produits" tandis que la partie "Services" a rapporté 3,2 milliards de dollars de revenus (+3%).jc/vog(©AFP / 14 février 2018 23h57)