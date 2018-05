Cisco fait un peu mieux que prévu au 3T mais déçoit quand même

CISCO SYSTEMS

San Francisco - L'équipementier américain en télécoms Cisco a publié mercredi des résultats un peu meilleurs que prévu lors du troisième trimestre de son exercice décalé mais les investisseurs se sont néanmoins montrés déçus et faisaient baisser nettement le titre en Bourse.Cisco a dégagé un bénéfice net de 2,7 milliards de dollars sur le trimestre février-mars-avril, en hausse de 7% par rapport à la même période de l'an dernier. Ajusté de certains éléments et rapporté par action, la référence en Amérique du Nord, le bénéfice ressort à 66 cents, 1 cent au-dessus des attentes moyennes des analystes.Le chiffre d'affaires est ressorti en croissance de 4% à 12,46 milliards de dollars, un peu plus élevé que les 12,43 milliards anticipés par Wall Street.Les recettes provenant des "produits" ont cru de 5% (9,3 milliards de dollars) et celles des "services" de 3%, à 3,16 milliards, soit un peu moins que ne l'espéraient les analystes, qui anticipaient plutôt autour de 3,23 milliards."Nous continuons à bien progresser dans notre transformation vers plus de logiciels et d'abonnements", a commenté le PDG Chuck Robbins, cité dans le communiqué.32% du chiffre d'affaires total provient désormais d''offres récurrentes", contre 30% à la même période de l'an dernier, ajoute le groupe, qui comme de nombreuses entreprises technologiques "historiques" se recentrent sur des services par abonnements pour s'assurer des revenus réguliers.En revanche, le bénéfice opérationnel est ressorti en repli de 1%, à 3,1 milliards de dollars.Pour le trimestre en cours, son dernier de l'exercice, Cisco prévoit une hausse de chiffre d'affaires située en 4 et 6% sur un an, et un bénéfice ajusté situé en 68 et 70 cents l'action, des prévisions jugées mitigées.Selon Daniel Ives, analyste chez GBHInsights, certains investisseurs attendaient mieux de cette publication. En conséquence, vers 21H00 GMT, Cisco reculait de 4,23% à 43,25 dollars dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street.jc/jld/pb(©AFP / 16 mai 2018 21h14)