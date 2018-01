Cisjordanie: Israël approuve plus de 1.100 nouveaux logements de colons

Jérusalem - Israël a délivré son feu vert à plus de 1.100 nouveaux logements de colons en Cisjordanie, poursuivant l'impulsion donnée à la construction en territoire palestinien occupé, a indiqué jeudi l'organisation anticolonisation la Paix maintenant.Les 1.122 unités d'habitation approuvées mercredi sont à différents stades dans la procédure: 352 ont reçu un feu vert final, ce qui signifie peu ou prou que les travaux peuvent commencer, alors que 770 autres ont été validées pour la première fois, a dit la Paix maintenant à l'AFP.En 2017, 6.742 logements avaient été approuvés, le chiffre le plus élevé depuis 2013, selon la Paix maintenant. En 2016, 2.629 unités de logements avaient été avalisés.Après l'administration du président américain Barack Obama, ouvertement critique à l'encontre de la colonisation, la présidence Trump commencée en janvier 2017 s'est signalée par sa discrétion sur le sujet.La colonisation, c'est-à-dire la construction d'habitations civiles dans les territoires palestiniens occupés ou annexés par Israël depuis 1967, est illégale au regard du droit international.Elle est considérée par une grande partie de la communauté internationale comme un obstacle à la paix entre Israéliens et Palestiniens, ce que conteste le gouvernement de Benjamin Netanyahu, qui fait la part belle aux avocats de la colonisation.(©AFP / 11 janvier 2018 08h30)