Cisjordanie: Netanyahu discute avec les Américains d'une annexion des colonies (porte-parole)

Jérusalem - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu'il discutait depuis "quelque temps" avec l'administration américaine d'une annexion des colonies de Cisjordanie occupée, selon un de ses porte-parole."Au sujet de l'application de la souveraineté israélienne (aux colonies), je peux vous dire que ça fait quelque temps que j'en parle avec les Américains", a affirmé M. Netanyahu devant les députés de son parti, le Likoud (droite), selon des propos rapportés par ce porte-parole.Appliquer la souveraineté israélienne aux colonies est considéré comme revenant à une annexion. Les propos publiquement attribués à M. Netanyahu constituent la première expression de soutien de sa part à un projet défendu par de nombreux membres de son parti et de sa majorité parlementaire.Une telle annexion compliquerait encore davantage la recherche de la paix avec les Palestiniens et la solution à deux Etats, c'est-à-dire la création d'un Etat palestinien coexistant avec Israël. Cette solution reste la référence de l'ONU et d'une grande partie de la communauté internationale. Un projet d'annexion endossé par le gouvernement israélien risque de provoquer la protestation internationale et palestinienne.La colonisation est illégale au regard du droit international. La communauté internationale considère également illégale l'annexion de Jérusalem-Est, dont Israël s'est emparé en 1967.(©AFP / 12 février 2018 16h15)