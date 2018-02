Cisjordanie: Netanyahu discute avec les Américains d'une annexion des colonies

Jérusalem - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu'il discutait depuis "quelque temps" avec l'administration américaine d'une annexion des colonies de Cisjordanie occupée, selon un de ses porte-parole."Au sujet de l'application de la souveraineté israélienne (aux colonies), je peux vous dire que ça fait quelque temps que j'en parle avec les Américains", a affirmé M. Netanyahu devant les députés de son parti, le Likoud (droite), selon des propos rapportés par ce porte-parole.Appliquer la souveraineté israélienne aux colonies est considéré comme revenant à une annexion. Les propos publiquement attribués à M. Netanyahu constituent la première expression de soutien de sa part à un projet défendu par de nombreux membres de son parti et de sa majorité parlementaire.Une telle annexion compliquerait encore davantage la recherche de la paix avec les Palestiniens et la solution à deux Etats, c'est-à-dire la création d'un Etat palestinien coexistant avec Israël. Cette solution reste la référence de l'ONU et d'une grande partie de la communauté internationale. Un projet d'annexion endossé par le gouvernement israélien risque de provoquer la protestation internationale et palestinienne.La colonisation est illégale au regard du droit international. La communauté internationale considère également illégale l'annexion de Jérusalem-Est, dont Israël s'est emparé en 1967.Entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est, plus de 600.000 colons israéliens vivent une coexistence souvent conflictuelle avec près de trois millions de Palestiniens.M. Netanyahu s'est jusqu'alors retranché derrière la réprobation prévisible de Washington pour contenir les pressions du lobby de la colonisation auquel son gouvernement fait la part belle.Il avait reporté dimanche le vote par un comité ministériel d'une proposition de loi pour l'annexion des colonies de Cisjordanie, soumise par deux députés, dont un de son parti. Des responsables israéliens avaient alors invoqué un sévère accès de tensions avec la Syrie voisine pour justifier le report.Lors de la réunion avec les députés de son parti, M. Netanyahu a souligné la nécessité de coordonner l'action avec l'administration Trump car "le contact avec eux est un apport stratégique pour l'Etat d'Israël et pour les implantations", c'est-à-dire les colonies, a rapporté le porte-parole.L'annexion doit être "une initiative gouvernementale et pas privée car il s'agit d'un processus historique", a-t-il ajouté selon la même source.Ces propos sont attribués à M. Netanyahu alors que l'administration américaine est supposée présenter à une date indéterminée un plan pour ranimer l'entreprise de paix moribonde.Cependant, une succession de décisions américaines a ravi les Israéliens et ulcéré les Palestiniens, culminant le 6 décembre avec la reconnaissance par les Etats-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les Palestiniens refusent désormais l'administration Trump comme médiatrice d'une quelconque initiative.Le président Donald Trump a reconnu dans un entretien publié dimanche par le quotidien Israel Hayom ne "franchement pas (savoir) si nous allons même avoir des pourparlers"."Pour le moment, je dirais que les Palestiniens ne cherchent pas à faire la paix. Et je ne suis pas complètement sûr non plus qu'Israël cherche à faire la paix", a dit M. Trump.(©AFP / 12 février 2018 16h57)