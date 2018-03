Cisjordanie: deux soldats israéliens tués dans une attaque à la voiture bélier

Deux soldats israéliens ont été tués et deux autres blessés vendredi en Cisjordanie occupée dans un attentat à la voiture bélier commis par un Palestinien, a indiqué l'armée israélienne.Les faits sont survenus lors d'un "jour de colère" auquel étaient appelés les Palestiniens, cent jours après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.Les quatre Israéliens, dont un officier, ont été touchés quand une voiture conduite par un Palestinien a foncé sur eux près d'un poste militaire à l'ouest de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'armée israélienne.Le conducteur, blessé, a été conduit à l'hôpital et il est interrogé, a dit l'armée israélienne, sans fournir plus de détail.La voiture bélier est un mode opératoire régulièrement employé dans des attaques anti-israéliennes commises par des Palestiniens isolés.Les attaques anti-israéliennes se sont succédé à un rythme quasiment quotidien pendant des mois après octobre 2015, avant de s'espacer.Sans provoquer l'embrasement redouté, la décision de M. Trump sur Jérusalem, annoncée le 6 décembre, a toutefois causé un regain de tensions: au moins 31 Palestiniens et quatre Israéliens ont été tués dans des violences depuis lors.Le mouvement islamiste Hamas, qui avait appelé vendredi à une "journée de colère", a salué les faits survenus près de Jénine, sans les revendiquer."L'opération (...) confirme que notre peuple continue de prendre part à l'intifada de Jérusalem et que cette révolte contre la décision de Trump et l'occupation (israélienne) n'est pas seulement un accès de colère, mais un combat en cours jusqu'à la libération totale de notre peuple", a dit dans un communiqué le Hamas, considéré par Israël comme une organisation terroriste.Le poste militaire près duquel s'est produite l'attaque de vendredi est situé à proximité des colonies israéliennes de Mevo Dotan et Hermesh.Environ 400.000 colons israéliens mènent, sous protection de l'armée, une coexistence conflictuelle avec 2,6 millions de Palestiniens en Cisjordanie occupée.De nombreux experts attribuent les attaques palestiniennes à l'occupation israélienne, qui dure depuis plus d'un demi-siècle, à l'absence de toute perspective proche d'indépendance, aux frustrations économiques et aux dissensions interpalestiniennes.Les autorités israéliennes les imputent aux incitations à la haine dans le monde politique, la société et les médias palestiniens, ainsi qu'au rejet de l'existence d'Israël.Une succession d'évènements et de commémorations fait redouter aux autorités israéliennes un nouvel accès de fièvre dans les prochaines semaines, à commencer par les rassemblements de la "Journée de la terre" le 30 mars.Cette journée commémore chaque année la mort de six Arabes sans armes, tués lors de heurts avec les forces israéliennes à l'occasion de manifestations contre des expropriations de 1976.La période sera ensuite marquée par l'inauguration de la nouvelle ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, autour du 14 mai.Rompant avec des décennies de diplomatie américaine et le consensus international, le transfert de l'ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem et sa concomitance voulue avec le 70e anniversaire de la proclamation de l'Etat d'Israël, synonyme de "catastrophe" pour les Palestiniens, sont considérés par ces derniers comme une provocation.Le président Trump a déclaré qu'il se rendrait à l'inauguration s'il le pouvait.(©AFP / 16 mars 2018 19h24)