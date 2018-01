Cisjordanie: un Palestinien tué dans des affrontements avec des forces israéliennes

Un Palestinien a été tué mercredi soir au cours d'affrontements avec des forces de l'ordre israéliennes dans le nord de la Cisjordanie, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.Des forces de l'ordre israéliennes ont pénétré dans la ville de Jenine mercredi soir, selon des témoins, et des affrontements ont éclaté faisant "plusieurs blessés". Ahmed Jarrar, tué dans ces affrontements, avait 22 ans, selon le ministère palestinien de la Santé.Au moins deux Palestiniens ont été arrêtés et les affrontements se sont prolongés dans la nuit, ont raconté des témoins.Selon le Shin Beth, le service de sécurité israélien, des coups de feu ont été tirés durant une opération menée à Jenine par des gardes-frontières pour arrêter les auteurs de l'attaque le 9 janvier qui a couté la vie au rabbin Raziel Shevah près de la colonie de Havat Gilad, située près de Naplouse."Lors de ses affrontements, un des suspects a été tué et d'autres arrêtés", a ajouté le Shin Beth dans un communiqué sans donner d'autres détails.Les médias israéliens ont pour leur part fait état de deux garde-frontières blessés par balles, dont un gravement par balles durant les affrontements et de deux Palestiniens arrêtés. Une porte-parole de l'armée interrogée par l'AFP n'a pas été en mesure de confirmer ces informations.Des vidéos mises en ligne par des Palestiniens montrent plusieurs véhicules militaires entrer à Jenine.Le rabbin Raziel Shevah, 35 ans, avait été tué par balles alors qu'il circulait en voiture près de la colonie de Havat Gilad où il vivait. Un véhicule s'est porté à sa hauteur et ses occupants ont ouvert le feu dans sa direction.(©AFP / 18 janvier 2018 06h57)