Cisjordanie: un Palestinien tué dans des heurts avec l'armée israélienne (ministère)

Hébron (Territoires palestiniens) - Un Palestinien a été tué vendredi par des tirs de l'armée israélienne lors de heurts en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.Mohammed al-Jabari, 24 ans, a été touché par balles lors d'affrontements avec les forces israéliennes à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, avant de succomber à l'hôpital, a précisé le ministère.Wafa, l'agence officielle palestinienne, a rapporté que Mohammed al-Jabari était handicapé, sans plus de précision.L'armée israélienne a indiqué que des troubles avaient éclaté et que des manifestants avaient attaqué les soldats."Les soldats ont ouvert le feu sur l'un des principaux instigateurs qui tenait à la main un engin incendiaire", a dit un porte-parole de l'armée, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte.La ville d'Hébron est une poudrière où quelque 800 juifs vivent, pour la plupart par conviction idéologique, sous haute protection militaire, parmi 200.000 Palestiniens. La coexistence des Palestiniens et des juifs y est une source de tensions et de violences permanentes.Par ailleurs, au moins quatre personnes ont été blessées dans la bande de Gaza, autre territoire palestinien distant de quelques dizaines de kilomètres de la Cisjordanie, lors de heurts avec les soldats israéliens le long de la frontière, a dit le ministère gazaoui de la Santé.Au moins 30 Palestiniens et deux Israéliens ont été tués dans des violences depuis la reconnaissance par les Etats-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël le 6 décembre.(©AFP / 09 mars 2018 15h22)