Civils fuyant la Ghouta: l'ONU en quête de chiffres et d'évaluations

Nations unies (Etats-Unis) - L'ONU cherche à savoir combien de personnes ont fui l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale en Syrie et à évaluer les besoins notamment dans les refuges auxquels elle a accès, a déclaré jeudi son porte-parole adjoint, Farhan Aziz Haq."Le nombre de gens qui ont quitté la Ghouta orientale n'est pas connu, pas plus que les destinations des personnes ayant fui", a-t-il dit lors du point-presse quotidien des Nations unies.Selon les derniers chiffres de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), plus de 20.000 civils sont parvenus jeudi à fuir Hammouriyé, reprise dans la Ghouta par le régime syrien, et d'autres localités du Sud, ce qui en fait l'exode le plus massif en un mois."L'ONU n'a pas assisté aux évacuations mais s'est rendue dans plusieurs refuges collectifs où des personnes ayant fui sont arrivées", a ajouté le porte-parole de l'ONU.Notamment "dans le centre collectif Al-Doueir (bien Al-Doueir), où des familles sont secourues par le Croissant rouge arabe syrien", a-t-il précisé. "Du personnel médical est présent dans ce refuge, alimenté en eau et en électricité".Selon lui, "l'ONU mène une évaluation des besoins dans les refuges et est prête à aider les gens ayant quitté la Ghouta orientale"."L'Organisation mondiale de la Santé est en train d'envoyer des lits d'hôpital, de l'équipement médical et des médicaments pour aider les équipes médicales dans le centre collectif Al-Doueir", a-t-il indiqué.Un convoi d'aide internationale est d'autre part parvenu à atteindre 26.100 personnes dans la ville de Douma dans la Ghouta orientale, "même si bien plus serait nécessaire" dans cette localité, selon la même source.(©AFP / 15 mars 2018 18h04)