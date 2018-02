Clôture des JO: arrivée de la délégation nord-coréenne

Séoul - Une délégation nord-coréenne de haut niveau, conduite par un général connu pour être un tenant de la ligne dure à Pyongyang, est arrivée en Corée du sud pour assister à la cérémonie de clôture des jeux Olympiques, a annoncé dimanche Séoul.Les huit membres de cette délégation officielle, conduite par le général Kim Yong Chol, ont franchi la Zone démilitarisée (DMZ), qui divise la péninsule, au poste-frontière de Dorasan, au nord de Séoul, a indiqué un porte-parole du ministère de l'Unification à Séoul.Les images de la télévision montrent le général très controversé Kim Yong Chol, vêtu d'un long manteau foncé, accueilli par le vice-ministre de l'unification de Séoul, Chun Hae-sung, avant de monter dans une berline noire préparée par le Sud, tandis que d'autres montent dans un bus et un fourgon.La délégation assistera dimanche à la cérémonie de clôture des JO de Pyeongchang qui, après deux années de tensions sur la péninsule, ont contribué à une spectaculaire détente sur la péninsule.La venue du général Kim Yong Chol a provoqué l'ire de l'opposition sud coréenne, qui a manifesté contre sa venue.Elle le considère comme un criminel de guerre méritant la mort. Le général est en effet soupçonné d'avoir un temps dirigé le Bureau général de reconnaissance gérant les opérations nord-coréennes d'espionnage et d'avoir ordonné notamment le torpillage de la corvette sud-coréenne Cheonan en 2010, qui avait fait 46 morts.La Corée du Nord, qui revendique le statut de puissance nucléaire capable de frapper le territoire américain, a profité de ces jeux pour lancer une offensive de charme, en y dépêchant non seulement des athlètes, mais aussi des artistes et des pom-pom girls.La fille aînée du président américain, Ivanka Trump, est également annoncée à cette cérémonie, ce qui provoque un casse-tête protocolaire pour les organisateurs puisque cette dernière n'entend pas rencontrer la délégation du Nord.Son père, Donald Trump, et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, ont multiplié échanges de menaces et d'insultes au cours des derniers mois.Pour la cérémonie d'ouverture, le leader nord-coréen avait dépêché sa soeur Kim Yo Jong qui se trouvait à quelques rangs seulement du vice-président américain Mike Pence.Elle ne lui avait pas parlé mais avait profité de son voyage historique au Sud -le premier d'un membre de la dynastie qui dirige le Nord depuis des décennies- pour inviter le président sud-coréen Moon Jae-in à un sommet à Pyongyang.(©AFP / 25 février 2018 02h45)