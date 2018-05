Clamadieu et Kocher prêts à travailler "en duo" à la tête d'Engie

ENGIE

Paris - Le nouveau président d'Engie Jean-Pierre Clamadieu et sa directrice générale Isabelle Kocher, qui a longtemps visé ce poste, ont affiché une union sacrée vendredi, en affirmant souhaiter travailler "en duo" à la tête du groupe énergétique français."Duel ou duo? Je peux vous le dire, ce sera un duo, nous le souhaitons tous deux ardemment", a déclaré Mme Kocher à la tribune de l'assemblée générale d'Engie."Je pense que la gouvernance dissociée est une bonne gouvernance (...) et pour qu'elle fonctionne bien, il faut que ce soit un duo. Nous sommes convaincus Isabelle et moi que nous pouvons constituer ce duo efficace", a répondu M. Clamadieu quelques minutes plus tard, à la même tribune.Les actionnaires ont ensuite validé l'entrée du président du groupe belge de chimie Solvay au sein du conseil d'administration, dont il prendra la présidence, à 98,56%.Ces déclarations se veulent apaisantes après un feuilleton de plusieurs mois mêlant suspense et tensions.Fort du soutien de l'Etat actionnaire à 24,10% d'Engie, M. Clamadieu avait été choisi en février pour succéder à Gérard Mestrallet, atteint par la limite d'âge.Sur sa route se dressait Isabelle Kocher, la seule femme dirigeante d'une société du CAC40, qui souhaitait récupérer également le siège de président pour devenir PDG du groupe.Mais Engie avait finalement décidé de maintenir une gouvernance dissociée, comme c'est le cas depuis 2016.Les deux patrons devront donc finalement cohabiter au sein d'un groupe qui a lancé en 2016 un plan de transformation sur trois ans, comprenant un plan de cession de 15 milliards d'euros.Le groupe veut ainsi se concentrer sur des activités régulées ou bénéficiant de contrats de vente à long terme, moins risquées, et se développer dans les énergies renouvelables et les services énergétiques.Jean-Pierre Clamadieu, 59 ans, a mené une transformation profonde de Solvay, qui fait écho à celle d'Engie, et s'intéresse notamment aux questions de développement durable.Ingénieur de l'influent Corps des Mines, son nom avait déjà été évoqué dans le passé pour prendre la tête de l'électricien EDF ou du groupe nucléaire Areva.Après un début de carrière dans l'administration et un cabinet ministériel (il a été conseiller de Martine Aubry au ministère du Travail), il a travaillé chez Rhône-Poulenc puis Rhodia, dont il est devenu PDG.Depuis mai 2012, il est président du comité exécutif de Solvay, où il doit rester jusqu'à ce qu'un successeur lui soit trouvé, d'ici à la fin de l'année.pid/tq/eb(©AFP / 18 mai 2018 15h44)