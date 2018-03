Claranova (ex Avanquest) proche de l'équilibre au premier semestre

AVANQUEST SOFTWARE

Paris - Le groupe informatique Claranova (ex-Avanquest) a enregistré une perte nette de 0,3 million d'euros au premier semestre de son exercice décalé 2017/2018, se rapprochant désormais de l'équilibre grâce à une "forte hausse de la rentabilité opérationnelle", a-t-il annoncé mercredi.Le chiffre d'affaires sur le semestre a progressé de 25% à 89,9 millions d'euros (+33% à taux de change constant), a précisé le groupe.Le résultat opérationnel est positif "pour la première fois depuis des années", à 0,2 million d'euros contre une perte de 2,2 millions sur le même semestre l'an dernier, a indiqué le groupe.Avanquest a eu son heure de gloire dans la décennie 1990, avant de s'écrouler progressivement en Bourse pendant la décennie suivante. Le titre de la société reprise en 2013 par l'entrepreneur Pierre Cesarini valait 30 centimes il y a un an mais cote désormais autour de 1 euro.L'amélioration des résultats du groupe est due à PlanetArt, qui propose une application d'impression de photo depuis le smartphone et qui a tiré la croissance du chiffre d'affaires et le retour de la rentabilité.Le chiffre d'affaires de cette division a augmenté de 40% à 89,2 millions d'euros ce semestre, affichant un "résultat opérationnel courant normalisé" de 3,7 millions d'euros, contre 0,4 millions l'an dernier."Cette activité est dès à présent largement profitable, tout en maintenant la hausse de ses investissements marketing (+35%)", a indiqué la société.Avanquest, le noyau original du groupe spécialisé dans le logiciel a vu son chiffre d'affaires reculer à 19,7 millions d'euros (21,1 millions d'euros l'an dernier), mais le "résultat opérationnel courant normalisé" a plus que doublé à 1,2 millions d'euros, selon le groupe.La division va se trouver renforcée par l'achat annoncé lundi pour 27 millions d'euros de trois sociétés canadiennes, Adaware, un antivirus, Upclick, une plateforme de services pour le commerce en ligne, et Lulu Software, qui édite un logiciel de manipulation de documents pdf.Quand à myDevices, spécialisée dans l'internet des objets et qui porte tous les espoirs du groupe pour l'avenir, elle réalise un chiffre d'affaire d'un million d'euros, en légère baisse sur le même semestre de l'an passé.La technologie Cayenne du groupe "fédère désormais une communauté de plus de 530.000 développeurs, contre 150.000 il y a douze mois", s'est félicité Claranova dans un communiqué.lby/fka/jpr(©AFP / 28 mars 2018 18h10)