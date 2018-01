Clariant: White Tale jette l'éponge et vend ses parts à Sabic

(revoici avec cours avant-Bourse, prise de position Sabic)Zurich (awp) - Les bisbilles entre l'actionnariat et la direction sur l'avenir du groupe de spécialités chimiques Clariant devraient bientôt connaître leur épilogue. Le groupe d'investisseurs réunis sous l'égide de White Tale a vendu son paquet d'actions de 24,99% au géant du secteur Saudi Basic Industries (Sabic), selon une annonce de participation de la plateforme Saudi Stock Exchange.Contacté jeudi par AWP, un porte-parole de White Tale a confirmé la transaction, de même que Clariant quelques minutes plus tard par voie de communiqué.Dans une prise de position écrite, le colosse saoudien a souligné que "Clariant est complémentaire aux activités existantes de spécialités de Sabic et bien en ligne avec (sa) stratégie consistant à explorer de nouvelles opportunités de croissance dans les spécialités chimiques".Sabic a également affirmé ne pas prévoir "à l'heure actuelle" de prendre entièrement le contrôle de Clariant. Aucune mention n'a été faite du prix d'achat, mais la valeur du paquet cédé par White Tale, basé sur sa capitalisation boursière, avoisine les 2,3 mrd CHF.Le groupe de Muttenz a l'intention de travailler ces prochaines semaines avec Sabic "afin de discuter de la nouvelle situation et de sonder les possibilités de générer de la valeur". La direction entend également "poursuivre le dialogue existant" avec tous les autres actionnaires.White Tale, qui comprend Standard Industries et le fonds spéculatif Corvex, avait eu un rôle prépondérant dans le capotage du projet de fusion de Clariant avec son concurrent américain Huntsman l'automne dernier.Dans la foulée, l'actionnaire activiste avait revendiqué trois sièges au conseil d'administration et une analyse des options stratégiques de l'entreprise par une banque d'investissement. La direction de Clariant s'était refusée à accéder à ces requêtes.Dans les échanges avant-Bourse compilés par la banque Julius Bär, la nominative Clariant se délestait de 3,5% à 27,15 CHF à 08h35, alors que le pré-SMI reculait de 0,11%.ra/cf/buc/al(AWP / 25.01.2018 08h38)