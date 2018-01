Clariant à la dérive après le départ de White Tale

Zurich (awp) - L'action Clariant chutait lourdement jeudi matin, après l'annonce du retrait de White Tale de son actionnariat. Le groupe d'investisseurs activiste regroupé autour du fonds spéculatif américain Corvex a cédé pour un montant non spécifié sa participation de 24,99% au groupe pétro-chimique saoudien Sabic.A 10h25, la nominative Clariant dégringolait de 6,4% à 26,56 CHF, alors que son indice de référence (SLI) reculait de 0,40%. Plus de 3,2 mio de titres avaient changé de main, soit près du double du volume journalier moyen.Le nouvel actionnaire de référence de Clariant a fait savoir qu'il n'envisage pas "pour l'heure" de faire main basse sur le chimiste bâlois. Les milieux financiers sont surpris par la manoeuvre, l'entrée au capital de Sabic suscitant autant de perplexité que le retrait de White Tale.Au vu de la situation, nombre d'investisseurs ont préféré empocher leurs bénéfices.Dans un commentaire, Morgan Stanley s'attend à ce que les investisseurs s'interrogent sur les intentions de Sabic à long terme et si de futures synergies pourront être réalisées grâce à une collaboration renforcée.Même son de cloche du côté de Vontobel, qui rappelle avoir identifié récemment Sabic comme un des partenaires stratégiques potentiels de Clariant. Pour la banque privée zurichoise, qui confirme sa recommandation d'achat du titre, l'arrivée d'un nouvel actionnaire de référence n'est "probablement pas la fin de l'histoire".Clariant est le candidat numéro 1 à une reprise dans le secteur chimique européen, rappelle Baader Helvea, qui après avoir estimé en janvier la probabilité d'une transaction dans les 24 mois à moins de 50% - après le capotage du rachat par Huntsman - considère désormais que les chances sont de plus de 70%.Le titre évolue actuellement au-dessus de sa juste valeur, assène UBS. La banque aux trois clés voit toutefois dans le rapprochement des deux entreprises des opportunités de création de valeur pour les unités Catalysis (catalyseurs) Care Chemicals (soins) de Clariant.buc/al(AWP / 25.01.2018 10h32)