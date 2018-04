Clariant a maintenu son niveau de rentabilité sur le 1er trimestre

Zurich (awp) - Le groupe Clariant est parvenu sur les trois premiers mois de l'année à conserver son niveau de rentabilité affiché sur la même période en 2016. L'excédent d'exploitation hors exceptionnels s'est ainsi étoffé parallèlement à la croissance des revenus, de 7% à 1,72 milliard de francs. L'Ebitda est ressorti à 268 millions, détaille mercredi le compte-rendu intermédiaire du chimiste de Muttenz."Tous nos segments d'activité ont participé à cette évolution, entraînée essentiellement par une hausse des volumes", se félicite le directeur général Hariolf Kottmann, cité dans le rapport. Le patron s'estime en bonne voie pour concrétiser ses ambitions sur l'ensemble de l'exercice.La performance trimestrielle comble déjà en bonne partie les attentes des analystes consultés par AWP, qui plafonnaient les revenus escomptés à 1,38 milliard et articulaient en moyenne 267 millions pour l'Ebitda. La marge afférente était attendue à 15,7%, contre 15,6% publié par le chimiste.La direction ne s'aventure pour l'ensemble de l'année en cours pas sur des prévisions chiffrées, se contentant d'évoquer une croissance des revenus en monnaies locales, assortie d'une progression du flux de trésorerie opérationnel, de l'Ebitda non ajusté et de la marge afférente hors facteurs non récurrents.A moyen terme, le groupe vise toujours une marge Ebitda de 16 à 19% et un rendement sur capital investi supérieur à celui de la moyenne de ses concurrents.jh/ol(AWP / 25.04.2018 07h32)