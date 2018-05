Clariant décroche un contrat en Chine pour ses catalyseurs

(ajoute "s" à million, 2e para)Zurich (awp) - Le chimiste Clariant a remporté un contrat en Chine émanant de la société Jinneng Science & Technology. Le groupe rhénan fournira sa technologie de catalyseurs Catofin afin de construire la plus grande usine de déshydrogénation du propane au monde, indique-t-il mercredi. Le montant de la transaction n'est pas précisé.L'unité sera érigée à Qingdao, dans la province du Shandong, précise le communiqué. Elle devrait être en mesure de produire 900'000 millions de tonnes de propylène par an. La déshydrogénation du propane est une étape du procédé de production de propylène à partir de propane.Clariant et Jinneng Science ont déjà collaboré par le passé dans de "nombreux projets" d'usines de déshydrogénation du propane en Chine et dans le monde.fr/ol(AWP / 02.05.2018 07h24)