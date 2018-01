Clariant étoffe les capacités de production de son usine au Mexique

Zurich (awp) - Clariant agrandit et augmente d'environ 15% les capacités de production de son installation industrielle de Coatzacoalcos au Mexique. L'investissement, "à hauteur du million à deux chiffres bas", permettra de fournir les marchés industriels et finaux de l'ensemble de la planète, en particulier d'Amérique du nord et d'Amérique latine, a précisé le groupe de Muttenz mercredi soir.Le projet d'expansion de l'usine mexicaine sera achevé dans environ deux ans. Depuis son inauguration en 2002, l'installation a été continuellement agrandie. Elle occupe actuellement 76'000 m2 et emploie une centaine de collaborateurs, fabricant un grand nombre de produits.tp/uh/rp(AWP / 17.01.2018 18h49)