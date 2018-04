Clariant: revenus en hausse, mais rentabilité stable au 1er trimestre

(synthèse actualisée avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le groupe Clariant a maintenu sur les trois premiers mois de l'année son niveau de rentabilité affiché sur la même période en 2016, sans toutefois parvenir à l'améliorer. Revenus et excédent d'exploitation se sont ainsi tous deux étoffés de 7%, à respectivement 1,72 milliard et 268 millions de francs, détaille mercredi le compte-rendu intermédiaire du chimiste de Muttenz."Tous nos segments d'activité ont participé à cette évolution, entraînée essentiellement par une hausse des volumes", se félicite le directeur général Hariolf Kottmann, cité dans le rapport.La performance trimestrielle comble l'essentiel des attentes des analystes consultés par AWP, qui plafonnaient les revenus escomptés à 1,38 milliard et articulaient en moyenne 267 millions pour l'Ebitda. La marge afférente était néanmoins attendue à 15,7%, contre 15,6% publié par le chimiste et encore loin des 16 à 19% visés par la direction à moyenne échéance.La société va devoir imposer à ses clients de nouvelles hausses de prix pour continuer à défendre son niveau de rentabilité, a indiqué le directeur financier Patrick Jany à AWP. Clariant est déjà parvenu cette l'année à faire passer une augmentation de 1%, insuffisante toutefois pour compenser la hausse attendue de 3 à 4% des frais d'approvisionnement. "Nous aurions besoin en 2018 de rehausser nos prix de vente de quelque 2%", a résumé le grand argentier.Les activités plastiques et de revêtements de surface (Plastics and Coatings) ont progressé de 4% à 698 millions de francs, pour un excédent de 114 millions.Le segment Care Chemicals a renforcé sa position de second contributeur au chiffre d'affaires de Clariant, moyennant une croissance de 10% à 484 millions de francs. La rentabilité a été améliorée d'une vingtaine de points de base à 18,4%.NATURAL RESOURCES DÉTONNEEn troisième position, Natural Resources a essuyé une érosion de 1% de ses recettes à 343 millions et accusé une chute de 9% de son Ebitda ajusté à 352 millions. "L'activité revient", a assuré M. Jany en référence aux débouchés dans les hydrocarbures. Le responsable a toutefois prévenu que l'impact sur Clariant de ce regain de production risquait de se manifester avec deux ou trois trimestres de décalage.La modeste unité Catalysis a vu ses revenus bondir de 39% à 197 millions et son Ebitda décoller de 44% à 39 millions.La direction ne s'aventure pas, pour l'ensemble de l'année en cours, sur des prévisions chiffrées, se contentant d'évoquer une croissance des revenus en monnaies locales, assortie d'une progression du flux de trésorerie opérationnel, de l'Ebitda non ajusté et de la marge afférente hors facteurs non récurrents.Les analystes reconnaissent que le récent relèvement du consensus avait placé la barre bien haut pour Clariant, entraînant une escalade du cours.Goldman Sachs relève par ailleurs que si la croissance a comblé les attentes du marché, la rentabilité manque quelque peu le coche. Le géant bancaire attribue la discrépance aux performances des unités Care Chemicals et Natural Resources. La première n'a pas su tirer profit de ses activités dans le dégivrage des avions. La seconde a souffert de la discipline budgétaire de ses clients dans les hydrocarbures et l'industrie minière.La dizaine de points de base manquant dans la marge Ebitda ajustée a fonctionné comme un repoussoir auprès des investisseurs. Lanterne rouge des valeurs vedettes pendant toute la séance, la nominative a lâché 7,4% à 23,23 francs, alors que son indice de référence (SLI) a reculé de 0,86%.jh/ol/lk(AWP / 25.04.2018 17h47)