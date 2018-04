Clariant revenus et excédent ajusté ont pris l'ascenseur au premier trimestre

(ajoute détails)Zurich (awp) - Le groupe Clariant est parvenu sur les trois premiers mois de l'année à conserver son niveau de rentabilité affiché sur la même période en 2016. Revenus et excédent d'exploitation se sont ainsi tous deux étoffés de 7%, à respectivement 1,72 milliard et 268 millions de francs, détaille mercredi le compte-rendu intermédiaire du chimiste de Muttenz."Tous nos segments d'activité ont participé à cette évolution, entraînée essentiellement par une hausse des volumes", se félicite le directeur général Hariolf Kottmann, cité dans le rapport. Le patron s'estime en bonne voie pour concrétiser ses ambitions sur l'ensemble de l'exercice.La performance trimestrielle comble l'essentiel des attentes des analystes consultés par AWP, qui plafonnaient les revenus escomptés à 1,38 milliard et articulaient en moyenne 267 millions pour l'Ebitda. La marge afférente était néanmoins attendue à 15,7%, contre 15,6% publié par le chimiste.Les activités plastiques et de revêtements de surface (Plastics and Coatings) ont progressé de 4% à 698 millions de francs, pour un excédent de 114 millions.Le segment Care Chemicals a renforcé sa position de second contributeur au chiffre d'affaires de Clariant, moyennant une croissance de 10% à 484 millions de francs. La rentabilité a été améliorée d'une vingtaine de points de base à 18,4%.NATURAL RESOURCES DÉTONNEEn troisième position, Natural Resources a essuyé une érosion de 1% de ses recettes à 343 millions et accusé une chute de 9% de son Ebitda ajusté à 352 millions.Le modeste unité Catalysis a vu ses revenus bondir de 39% à 197 millions et son Ebitda décoller de 44% à 39 millions.La direction ne s'aventure pour l'ensemble de l'année en cours pas sur des prévisions chiffrées, se contentant d'évoquer une croissance des revenus en monnaies locales, assortie d'une progression du flux de trésorerie opérationnel, de l'Ebitda non ajusté et de la marge afférente hors facteurs non récurrents.A moyen terme, le groupe vise toujours une marge Ebitda de 16 à 19% et un rendement sur capital investi supérieur à celui de la moyenne de ses concurrents.Le rapport d'activité élude la question du transfert de la participation de près de 25%, cédée fin janvier par le remuant fonds spéculatif américain White Tale au géant saoudien de la chimie Sabic. La direction avait promis mi-mars de faire un point sur les options stratégiques liées à ce nouveau partenariat en septembre.jh/ol(AWP / 25.04.2018 08h21)