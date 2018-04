Clariant vise des recettes de 2 mrd USD d'ici 2021 en Amérique du Nord

Zurich (awp) - Le chimiste Clariant a détaillé jeudi ses objectifs de croissance en Amérique du Nord, disant tabler à l'horizon 2021 sur des recettes d'environ 2 mrd USD, après 1,25 mrd l'année dernière.Le groupe de Muttenz veut atteindre ces objectifs grâce à des solutions sur mesure dans les catalyseurs, l'industrie pétrolière et minière, ainsi que dans les additifs et les pigments, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Les capacités de recherche et de développement doivent être renforcées avec notamment des investissements de 250 mio USD.Clariant compte actuellement une cinquantaine de sites en Amérique du Nord, dont trois centres de recherche et développement et six centres dédiés à l'innovation. Le groupe emploie 2400 personnes dans cette région.A la Bourse suisse, le titre Clariant s'adjugeait 2,6% à 22,91 CHF, dans un SLI en hausse de 1,38%.rw/ra/al/jh(AWP / 05.04.2018 10h41)