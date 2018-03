Clientis a nettement amélioré son bénéfice l'année dernière

(revoici sans coquilles dans le lead)Berne (awp) - Le groupe Clientis, qui rassemble une quinzaine de banques régionales, a bouclé l'exercice 2017 sur de solides résultats. Le bénéfice consolidé a ainsi progressé de 11,5% à 70,7 mio CHF. La hausse du bénéfice a été portée par des revenus supplémentaires dans tous les domaines d'activités ainsi que par des effets spéciaux, s'est félicitée jeudi la société.Le résultat opérationnel a progressé de 3,9% à 70,3 mio CHF. Le produit d'exploitation a enregistré une hausse de 3,7% à 216 mio CHF tandis que les charges d'exploitation n'ont augmenté que de 1,7% à 129,6 mio. L'efficacité opérationnelle a ainsi été renforcée.Les opérations d'intérêts, principale source de revenus, ont rapporté 169 mio CHF, soit une hausse de 1,9%. Le produit des opérations de commissions et des prestations de services, qui reflète en particulier le négoce de titres de la clientèle, a augmenté de 10% à 25 mio CHF. L'évolution favorable des marchés boursiers a soutenu la croissance, selon le communiqué.Le ratio coûts/revenus avant amortissements s'est fixé à 61,6%, contre 62,5% un an plus tôt.Le total du bilan a progressé en 2017 de 3,5% à 14,5 mrd CHF. L'ensemble des prêts à la clientèle a progressé de 3,9% à CHF 12,5 mrd, dont 11,8 mrd CHF d'hypothèques. Les dépôts des clients ont atteint 10,4 mrd CHF. Le ratio de fonds propres globaux a encore été relevé à 19,0%.Pour l'année en cours, Clientis s'attend à un accroissement des volumes d'affaires de ses banques, ce qui permettra de maintenir les bénéfices opérationnels. Toutefois, le bénéfice du groupe devrait être nettement inférieur en 2018, dans la mesure où le remboursement à partir du Fonds d'entraide RBA n'existe plus et où des coûts importants liés à des projets informatiques seront engagés.ol/lk(AWP / 15.03.2018 14h12)