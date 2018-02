Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le moral des consommateurs suisses s'est amélioré. L'indice général du climat de consommation a progressé notablement en janvier et affiche actuellement une valeur de 5 points, son niveau le plus élevé depuis 7 ans. Les ménages se sont montrés nettement plus optimistes pour ce qui est de l'évolution de l'économie dans son ensemble et du chômage ; par contre, concernant leur situation financière personnelle et la possibilité d'épargner, leurs attentes n'ont que peu changé et s'inscrivent dans la moyenne.(Admin.ch / 01.02.2018 08h32)