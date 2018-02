Coincheck: perquisitions au sein du groupe après un casse virtuel massif

Tokyo - Les autorités japonaises ont effectué vendredi des perquisitions au sein de la plateforme d'échanges électroniques Coincheck, une semaine après que cette dernière a perdu quelque 530 millions de dollars suite à un piratage massif.La perquisition a eu lieu après que le bitcoin est passé sous la barre des 9.000 dollars pour la première fois depuis novembre dernier, suite à la décision par l'Inde de prendre des mesures pour interdire l'utilisation des cryptomonnaies.Elle a eu lieu au siège social de Coincheck dans le district de Shibuya à Tokyo a été effectuée par l'Agence des services financiers (FSA) nipponne qui avait déjà annoncé en début de semaine des mesures administratives à l'encontre de la plateforme après le piratage."Nous avons lancé une inspection sur le site pour assurer la préservation des actifs des clients", a déclaré le ministre des Finances, Taro Aso,lors d'une conférence de presse.Les autorités japonaises ont laissé entendre que Coincheck ne disposait pas de mesures de sécurité appropriées, ce qui rendait la plateforme vulnérable au vol.Le piratage du 26 janvier, qui a donné lieu à un détournement d'une somme de 523 millions d'unités de la devise virtuelle NEM, excède ainsi les 480 millions de dollars volés en 2014 et qui étaient gérés par la plateforme d'échanges japonaise de bitcoins MtGox.En début de semaine, la FSA a donné à Coincheck jusqu'au 13 février pour mener une enquête sur la cause de l'incident, traiter "correctement" le problème avec les clients, renforcer la gestion des risques et prendre des mesures préventives.Cette décision de la FSA est intervenue après que la plateforme japonaise a, quelques jours plus tôt, détecté des "accès non autorisés", avant de suspendre les dépôts et retraits de ses clients dans tous ses actifs, à l'exception du bitcoin, une annonce qui avait provoqué une chute du cours des cryptomonnaies.Coincheck a indiqué qu'elle puiserait dans ses propres réserves pour rembourser les 260.000 clients qui ont perdu leurs avoirs, à un un taux de 88,549 yens par NEM.Le montant du remboursement, qui sera effectué en yen et non en monnaie virtuelle, devrait atteindre environ 46,3 milliards de yens (422 millions de dollars).Juste après le scandale MtGox, le Japon avait passé une loi sur les cryptomonnaies exigeant que les échanges soient réglementés par la FSA. La loi est entrée en vigueur en 2017.Selon le texte, qui visait précisément à mieux gérer les incidents et à protéger les intérêts des utilisateurs après la faillite de MtGox, les gérants des cryptomonnaies ont l'obligation d'être enregistrés auprès de l'Agence des services financiers.Coincheck n'avait pas encore obtenu une telle licence mais avait reçu l'autorisation de continuer à opérer dans l'attente d'une décision des régulateurs.Le Bitcoin, qui a grimpé à près de 20.000 dollars en décembre dernier s'établissait en dessous des 8.800 dollars vendredi vers 07H00 GMT. D'autres unités numériques telles que Litecoin et Ethereum ont également subi des pertes massives après leurs récents sommets.(©AFP / 02 février 2018 08h27)