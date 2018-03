Colombie: début des législatives déterminantes pour la paix

Les Colombiens ont commencé à voter dimanche lors de législatives déterminantes pour la mise en oeuvre de l'accord de paix avec l'ex-guérilla marxiste des Farc, reconvertie en parti politique et qui participe pour la première fois à des élections.Plus de 36 millions d'électeurs sont appelés à désigner jusqu'à 16H00 (21H00 GMT) les 280 parlementaires d'un nouveau Congrès. Ces députés et sénateurs, élus pour un mandat de quatre ans, devront se prononcer sur la suite de la mise en oeuvre de l'accord de paix historique signé en novembre 2016.La droite, opposée à ce pacte avec les anciens rebelles des Forces armées révolutionnaires de Colombie -désarmées et devenues la Force alternative révolutionnaire commune, sous le même acronyme de Farc- fait figure de favorite.Ce dimanche, ont également lieu les primaires des deux grandes coalitions de droite et de gauche pour désigner leurs candidats à l'élection présidentielle des 27 mai et 17 juin.(©AFP / 11 mars 2018 14h49)