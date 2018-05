Colombie: l'ELN cessera ses "activités militaires" pendant la présidentielle

TWITTER

La Havane - La guérilla de l'ELN a annoncé lundi qu'elle cesserait ses "activités militaires" le temps de l'élection présidentielle en Colombie afin de permettre à la population de voter tranquillement."L'ELN cessera ses activités militaires à zéro heure le 25 mai et jusqu'à minuit le 29 afin de créer les conditions favorables permettant à la société colombienne de s'exprimer lors des élections", a écrit l'Armée de libération nationale (ELN) sur son compte Twitter. Le premier tour de la présidentielle aura lieu le 27 mai.La dernière guérilla active en Colombie, qui compte quelque 1.500 combattants, a repris la semaine dernière son dialogue avec le gouvernement à La Havane.L'ELN dit espérer que le gouvernement "répondra par une conduite similaire à cette démonstration d'esprit de conciliation"."Je me réjouis vivement (du cessez-le-feu) et j'espère également qu'au cours de cette période nous continuerons à avancer pour conclure des accords le plus rapidement possible", a réagi à Madrid le président colombien Juan Manuel Santos.Le chef de l'Etat colombien, récompensé d'un Nobel de la Paix en 2016 après avoir négocié - déjà à Cuba - un accord de paix historique avec la principale guérilla de son pays, les Farc, a reconnu qu'il ne serait pas possible d'arriver à un accord similaire avec l'ELN avant la fin de son mandat en août.Et il dit craindre que les efforts menés pendant son mandat pour arriver à "la paix complète" en Colombie ne soient réduits à néant si la droite, qu'on sait opposée aux négociations, gagne l'élection présidentielle.Le sénateur Ivan Duque, du Centre démocratique (droite, dirigé par l'ex-président Alvaro Uribe), est pour l'instant le favori des sondages.Entamées en février 2017 à Quito, la capitale équatorienne, les discussions ont changé de pays d'accueil après la décision de l'Equateur de se mettre en retrait, en raison d'un regain des violences à sa frontière avec la Colombie. La Havane avait déjà accueilli de précédentes discussions entre la Colombie et l'ELN entre décembre 2005 et août 2007.Guérilla d'inspiration chrétienne, l'ELN est née en 1964 d'une révolte paysanne, se voulant une émulation de la révolution cubaine et d'un de ses leaders, Ernesto Che Guevara.Les deux parties étaient déjà parvenues en octobre 2017 à un cessez-le-feu historique, qui a duré 101 jours, mais elle n'a pas été reconduite, le gouvernement colombien ayant accusé l'ELN de plusieurs attaques.mav/ag/tup/jh(©AFP / 14 mai 2018 20h15)