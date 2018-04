Bogota - Le manque de carburant est à l'origine de l'accident aérien en Colombie qui a décimé l'équipe brésilienne de football de Chapecoense en novembre 2016, selon les conclusions des autorités colombiennes.L'accident "s'est produit à cause du manque de carburant dans l'avion dû à une gestion inappropriée du risque par la compagnie (aérienne) LaMia", a déclaré vendredi le colonel Miguel Camacho, le responsable de l'enquête.Dans la nuit du 28 novembre 2016, l'appareil qui transportait l'équipe s'écrasait sur une colline près de Medellin, où la "Chape" devait écrire une des plus belles pages de son histoire en disputant la finale aller de la Copa Sudamericana, l'équivalent en Amérique du Sud de l'Europa League.Au cours de cette tragédie, 71 personnes, sur les 77 à bord, avaient péri. Parmi elles, figuraient une vingtaine de journalistes.Quarante minutes avant l'impact, le témoin indiquant un faible niveau de carburant s'est allumé "dans la cabine (...), à partir de ce moment, l'avion se trouvait déjà dans une situation d'urgence", selon le colonel Camacho.Malgré cela, "l'équipage n'a pas fait part de cette urgence aux contrôleurs aériens" en vue d'obtenir "une priorité" pour atterrir, selon le responsable de l'enquête de l'autorité aéronautique colombienne.Parti du Brésil, l'appareil avait fait une escale technique en Bolivie avant de mettre le cap sur la Colombie.Selon un représentant de la compagnie aérienne bolivienne LaMia, l'avion n'avait pas respecté le plan de vol qui prévoyait un réapprovisionnement en combustible à Cobija, une ville bolivienne à la frontière avec le Brésil, ou à Bogota.Le petit club brésilien de Chapecoense qui a été décimé, avait déjoué tous les pronostics en se qualifiant pour la finale de la Copa Sudamericana et devait affronter à Medellin l'Atletico Nacional en match aller.(©AFP / 27 avril 2018 15h44)