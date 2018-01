Bogota - Au moins quatre policiers ont été tués et 42 autres blessés dans l'attaque à l'explosif d'un commissariat dans la ville portuaire de Barranquilla (nord de la Colombie), attribuée par les autorités à des trafiquants de drogue, selon une source policière.Le maire de Barranquilla, Alejandro Char, a attribué "sans le moindre doute" la responsabilité de cet acte à des organisations de trafiquants de drogue.Il s'agit d'un des pires attentats commis ces dernières années contre la force publique dans une grande ville colombienne.L'attaque, qui a eu lieu en début de matinée, a été menée par plusieurs hommes qui ont apparemment déposé une bombe, activée ensuite à distance, a déclaré le commandant de police locale, le général Mariano Botero.Selon une source policière, 49 policiers étaient présents dans le commissariat au moment de l'explosion : quatre ont été tués et 42 blessés.Plus tôt, le général Botero avait fait état de trois morts et 14 blessés. Selon lui, un des assaillants présumés a été arrêté.(©AFP / 27 janvier 2018 17h52)