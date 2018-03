Colombie: saisie de 1,6 tonne de cocaïne en partance pour la Belgique

Plus d'une tonne de cocaïne, dissimulée dans une cargaison de bananes en partance pour Anvers en Belgique, a été saisie vendredi en Colombie, dans le port de Santa Marta, sur la côte caraïbe (nord-est), a annoncé la brigade des stupéfiants."Des effectifs de la direction antidrogue de la police nationale ont, lors de contrôles dans le port de Santa Marta, procédé à la saisie de 1.626 kilos de chlorhydrate de cocaïne, à l'intérieur d'une cargaison de fruits (banane) à destination d'Anvers, Belgique", selon un communiqué.La drogue a été découverte dans un conteneur, dont les scellés étaient intacts et qui contenait "1.627 paquets (...) rectangulaires de couleur verte stratégiquement placés de manière à passer inaperçus" et d'un poids total de 1.626 kilos, a précisé la police qui enquête pour déterminer la provenance de la drogue.La cocaïne saisie a une valeur estimée à près de 89 millions de dollars sur le marché européen.Depuis le début de l'année, 10,4 tonnes de cocaïne ont été saisies par la police colombienne dans la région caribéenne, dont 1.8 tonnes dans le port de Santa Marta, selon la même source.Mardi dernier, le ministère de la Défense avait notamment annoncé la saisie de 5,2 tonnes de cocaïne appartenant au Clan del Golfo, principal gang de narcotrafiquants de Colombie, dans l'Uraba, à la frontière avec le Panama, a annoncé mardi le ministère de la Défense.La Colombie est le premier producteur mondial de feuilles de coca, matière première de la cocaïne, avec 146.000 hectares de plantations, et aussi le plus grand producteur de cette drogue avec 866 tonnes en 2016, selon l'ONU.(©AFP / 10 mars 2018 08h49)